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孫安佐又闖禍？　孫鵬「大師講座」無限期延後

記者李欣容／台北報導

孫鵬原訂明（21日）要到孫安佐就讀的能仁家商演講喊卡！外界猜想是否和先前孫安佐和網紅米砂（Misa）在校園拍片，大聊煽情話題有關，校方表態，「因學生比賽撞期，可能改成下週或是下下週。」

▲狄鶯、孫鵬出租北投豪宅。（圖／翻攝自Facebook／狄鶯、孫安佐）

▲孫鵬本預計明日要到能仁家商演講，今傳出喊卡。（圖／翻攝自Facebook／狄鶯、孫安佐）

孫安佐返台後靠著靠經營YouTube替自己洗白成功，今年2月進入能仁家商就讀表演藝術科，孫鵬和狄鶯也受邀參加「大師講座」，孫鵬本預計明天到校園演講，分享在演藝圈經歷，但校方透露，「講座確定延期，因為學生要比賽撞期，可能下週或下下週，要看孫鵬時間。」

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▲米砂和孫安佐拍片。（圖／翻攝自YouTube／Misa米砂）

▲米砂和孫安佐拍片。（圖／翻攝自YouTube／Misa米砂）

孫安佐日前和網紅米砂（Misa）到能仁家商拍攝影片，因影片中大尺度話題，引發校方震怒，校方原本收到的消息是米砂要拍孫安佐的上課情形，過程中老師未全程陪同。

▲狄鶯、孫鵬出租北投豪宅。（圖／翻攝自Facebook／狄鶯、孫安佐）

▲狄鶯、孫鵬受邀到兒子就讀學校演講。（圖／翻攝自Facebook／狄鶯）

沒想到下課後聊大尺度話題，校方事後得知後，有向孫安佐溝通，孫安佐也不知影片被剪接成這樣，同意下架影片，未料影片被曝光，讓人猜想孫鵬講座無限期延後是否和此事有關。

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