ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

辜莞允、鮪魚辣露美胸「左右包夾小鐘」　男粉細看暴動：碰到了！

記者李湘文／綜合報導

綜藝節目《愛玩客》前往帛琉錄影，小鐘、辜莞允、鮪魚（徐瑋吟）造訪海島各個景點，因為天氣炎熱，都打扮得十分清涼，19日更紛紛曬出泳裝照。小鐘站在辜莞允和鮪魚中間，伸手摟著2人，立刻引發暴動，被不少羨慕的網友開玩笑嗆「爽死」。

▲小鐘錄《愛玩客》被辜莞允、鮪魚穿比基尼包夾。（圖／翻攝自鮪魚Instagram）

▲辜莞允、鮪魚在帛琉解放，辣曬比基尼照。（圖／翻攝自鮪魚Instagram）

鮪魚在Instagram開心分享照片，透露一行人穿越叢林，走了30分鐘的下坡路程，終於來到美麗的天使瀑布，因為人不多，享受了一段很棒的時光。她跟辜莞允都穿上性感比基尼，在瀑布底下盡情拍攝美照，也一左一右讓小鐘摟肩合照，大讚：「不愧是有號稱彩虹盡頭的天使瀑布，隨便怎麼拍都是vogue大照。」

請繼續往下閱讀...

▲小鐘錄《愛玩客》被辜莞允、鮪魚穿比基尼包夾。（圖／翻攝自鮪魚Instagram、辜莞允Instagram）

▲鮪魚和辜莞允放送比基尼辣照。（圖／翻攝自鮪魚Instagram、辜莞允Instagram）

因為照片太辣，許多男網友看了暴動起來，大呼「羨慕小鐘哥」、「鐘哥爽死」、「鐘哥這樣真的不可以啊」、「接這節目也太爽了」、「放開你的手」。此外，還有人發現小鐘的手臂似乎貼到辜莞允的胸，指出「鐘哥是不是碰到Nono了」，鮪魚也幽默回道：「no粉已勃然大怒。」並調侃小鐘去旁邊瀑布沖冷水當苦行僧。

▲小鐘錄《愛玩客》被辜莞允、鮪魚穿比基尼包夾。（圖／翻攝自辜莞允Instagram）

▲小鐘摟辜莞允、鮪魚合照。（圖／翻攝自辜莞允Instagram）

▲小鐘錄《愛玩客》被辜莞允、鮪魚穿比基尼包夾。（圖／翻攝自鮪魚Instagram）

▲小鐘被質疑碰到辜莞允。（圖／翻攝自鮪魚Instagram）

儘管網友激動萬分，但小鐘則是以淡定態度發文：「不用去羨慕別人過得怎麼樣，大多數的美好都是演出來的一場戲，自己過得開心最重要。」但配的圖仍是被辜莞允、鮪魚包夾的照片，感性的一番話被網友調侃「哪一個男生不羨慕」、「除了羨慕，還能說什麼」。

▲小鐘錄《愛玩客》被辜莞允、鮪魚穿比基尼包夾。（圖／翻攝自鮪魚Instagram）

▲鮪魚調侃小鐘。（圖／翻攝自鮪魚Instagram）

Kiwebaby林進婚紗照曝光！　「前後全挖空」調情對視：謝謝寶貝

推薦閱讀

細菌人的牙齒不是牙齒！　《麵包超人》31年新發現…網截圖：OH MY GOD

細菌人的牙齒不是牙齒！　《麵包超人》31年新發現…網截圖：OH MY GOD

廣播名人吳樂天逝世！　享壽71歲…《台語廖添丁》擁百萬聽眾

廣播名人吳樂天逝世！　享壽71歲…《台語廖添丁》擁百萬聽眾

勝利後悔了「不該跟那些傢伙混在一起」　無奈回應：聊天室都是吹牛

勝利後悔了「不該跟那些傢伙混在一起」　無奈回應：聊天室都是吹牛

整太大！Andy機場變臉：只有失落…家寧難過落淚了　網搖頭：太過火

整太大！Andy機場變臉：只有失落…家寧難過落淚了　網搖頭：太過火

林依晨度假去啦！辣曬「只穿比基尼」腰瘦背影　網看傻：好性感

林依晨度假去啦！辣曬「只穿比基尼」腰瘦背影　網看傻：好性感

子瑜：TWICE最愛哭的是志效　背後藏「隊長辛酸」粉絲心疼了

子瑜：TWICE最愛哭的是志效　背後藏「隊長辛酸」粉絲心疼了

T.O.P當兵中又出事！　被爆「軍中耍特權」病假請了同僚3倍

T.O.P當兵中又出事！　被爆「軍中耍特權」病假請了同僚3倍

迷戀28年！大S為見他進演藝圈「至今沒遇過」　發文告白…偶像翻牌了

迷戀28年！大S為見他進演藝圈「至今沒遇過」　發文告白…偶像翻牌了

《復仇者聯盟4》預告藏假畫面！　導演認：觀眾太會猜了

《復仇者聯盟4》預告藏假畫面！　導演認：觀眾太會猜了

孫安佐影片惹火校方「電話被打爆」　老師無奈曝心聲

孫安佐影片惹火校方「電話被打爆」　老師無奈曝心聲

BIGBANG「官方帳號」封面還是勝利獨照！　專業人士曝：年底回歸

BIGBANG「官方帳號」封面還是勝利獨照！　專業人士曝：年底回歸

朴春街頭「快閃」！帶舞群LIVE唱新歌　麥克風藏淚點逼哭老粉

朴春街頭「快閃」！帶舞群LIVE唱新歌　麥克風藏淚點逼哭老粉

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

細菌人的牙齒不是牙齒！　《麵包超人》31年新發現…網截圖：OH MY GOD

廣播名人吳樂天逝世！　享壽71歲…《台語廖添丁》擁百萬聽眾

勝利後悔了「不該跟那些傢伙混在一起」　無奈回應：聊天室都是吹牛

整太大！Andy機場變臉：只有失落…家寧難過落淚了　網搖頭：太過火

林依晨度假去啦！辣曬「只穿比基尼」腰瘦背影　網看傻：好性感

子瑜：TWICE最愛哭的是志效　背後藏「隊長辛酸」粉絲心疼了

T.O.P當兵中又出事！　被爆「軍中耍特權」病假請了同僚3倍

迷戀28年！大S為見他進演藝圈「至今沒遇過」　發文告白…偶像翻牌了

《復仇者聯盟4》預告藏假畫面！　導演認：觀眾太會猜了

孫安佐影片惹火校方「電話被打爆」　老師無奈曝心聲

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

辜莞允, 鮪魚, 徐瑋吟, 愛玩客

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 賈靜雯曝咘咘「K字型」睡姿！　小腿掉出沙發外照睡超豪邁
  2. 辜莞允、鮪魚辣露美胸「左右包夾小鐘」　男粉細看暴動：碰到了！
  3. 廣播名人吳樂天逝世！　享壽71歲…《台語廖添丁》擁百萬聽眾
  4. 《復仇者聯盟4》預告藏假畫面！　導演認：觀眾太會猜了
  5. 韓女星被家暴「踹到流產送醫」　13天短命婚姻留陰影：不敢再嫁！
  6. 朴春街頭「快閃」！帶舞群LIVE唱新歌　麥克風藏淚點逼哭老粉
  7. 26歲有村架純升格當媽！　遇恐龍家長「被逼下跪道歉」
  8. 細菌人的牙齒不是牙齒！　《麵包超人》31年新發現…網截圖：OH MY GOD
  9. 《葉問4》真的有李小龍！「葉問跑去美國」原因曝光
  10. 《失控危城》逼真還原孟買恐攻！　艾米漢默淚崩：拍片現場「人間煉獄」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366