辜莞允、鮪魚辣露美胸「左右包夾小鐘」　男粉細看暴動：碰到了！

記者李湘文／綜合報導

綜藝節目《愛玩客》前往帛琉錄影，小鐘、辜莞允、鮪魚（徐瑋吟）造訪海島各個景點，因為天氣炎熱，都打扮得十分清涼，19日更紛紛曬出泳裝照。小鐘站在辜莞允和鮪魚中間，伸手摟著2人，立刻引發暴動，被不少羨慕的網友開玩笑嗆「爽死」。

▲辜莞允、鮪魚在帛琉解放，辣曬比基尼照。（圖／翻攝自鮪魚Instagram）

鮪魚在Instagram開心分享照片，透露一行人穿越叢林，走了30分鐘的下坡路程，終於來到美麗的天使瀑布，因為人不多，享受了一段很棒的時光。她跟辜莞允都穿上性感比基尼，在瀑布底下盡情拍攝美照，也一左一右讓小鐘摟肩合照，大讚：「不愧是有號稱彩虹盡頭的天使瀑布，隨便怎麼拍都是vogue大照。」

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▲鮪魚和辜莞允放送比基尼辣照。（圖／翻攝自鮪魚Instagram、辜莞允Instagram）

因為照片太辣，許多男網友看了暴動起來，大呼「羨慕小鐘哥」、「鐘哥爽死」、「鐘哥這樣真的不可以啊」、「接這節目也太爽了」、「放開你的手」。此外，還有人發現小鐘的手臂似乎貼到辜莞允的胸，指出「鐘哥是不是碰到Nono了」，鮪魚也幽默回道：「no粉已勃然大怒。」並調侃小鐘去旁邊瀑布沖冷水當苦行僧。

▲小鐘摟辜莞允、鮪魚合照。（圖／翻攝自辜莞允Instagram）

▲小鐘被質疑碰到辜莞允。（圖／翻攝自鮪魚Instagram）

儘管網友激動萬分，但小鐘則是以淡定態度發文：「不用去羨慕別人過得怎麼樣，大多數的美好都是演出來的一場戲，自己過得開心最重要。」但配的圖仍是被辜莞允、鮪魚包夾的照片，感性的一番話被網友調侃「哪一個男生不羨慕」、「除了羨慕，還能說什麼」。

▲鮪魚調侃小鐘。（圖／翻攝自鮪魚Instagram）