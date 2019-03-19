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4年首次「主持少2人」粉絲氣炸！　黃渤、孫紅雷不拍《極限挑戰5》真相曝光

記者李湘文／綜合報導

大陸綜藝節目《極限挑戰》推出第5季，16日進行第1集錄製，卻在出發前宣布班底改變，從第1季開始就一直沒缺席的黃渤、孫紅雷將不參加，引發許多忠實觀眾對節目組不滿。對此，另一名主持人黃磊近日出面，代為解釋6缺2的真正原因，強調「我們的常任嘉賓從來沒有變過，就是男人幫」。

▲黃磊解釋黃渤、孫紅雷不拍《極限挑戰5》原因。（圖／翻攝自微博／努力努力再努力x）

《極限挑戰》6位主持人感情好，如今少2人，讓觀眾難以接受。（圖／翻攝自微博／努力努力再努力x）

黃磊澄清，黃渤和孫紅雷並沒有退出，6位主持人「男人幫」也從來沒有解散，每天都還是在群組裡交流互動，只是因為黃渤、孫紅雷都還有很多戲沒拍完，加上《極限挑戰5》突然決定提前1個季度拍攝，導致檔期無法協調。黃磊解釋：「所以，他們2人是暫時離開一下極限挑戰，而且不是說整季都不來，中間會在不同集出現，作為驚喜嘉賓。」

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▲黃磊解釋黃渤、孫紅雷不拍《極限挑戰5》原因。（圖／翻攝自微博／黃渤、孫紅雷）

▲黃渤、孫紅雷因為工作檔期緣故，無法參加《極限挑戰5》首集錄製。（圖／翻攝自微博／黃渤、孫紅雷）

由於黃渤、孫紅雷無法參與，《極限挑戰5》日前宣布第1集加入迪麗熱巴、岳云鵬、雷佳音，卻引來不少觀眾排斥「不要新主持人」。對此，黃磊強調主持人從來沒變過，新來的3位就只是嘉賓，「主MC一直會是男人幫的」，但他自己也有工作在身，會跟黃渤、孫紅雷一樣，只能錄個幾集，應該無法參與到最後。

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黃渤, 孫紅雷, 極限挑戰

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