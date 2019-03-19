鄭秀文眼皮狂跳「以為得絕症」　工作壓力大濕疹爬滿腿　

記者李欣容／香港報導

鄭秀文、賴雅妍、李曉峰今（19日）為電影《花椒之味》接受台灣媒體訪問，近年工作繁忙的鄭秀文，壓力一大就長濕疹，拍攝時甚至眼皮狂跳不停，但拍完就不藥而癒，嚇得鄭秀文搞笑說，「跳得很厲害我以為我有什麼絕症。」賴雅妍在片中飾演中性女，本來內心猶豫，但一看到強大卡司，馬上點頭答應。

▲▼賴雅妍、鄭秀文、李曉峰合作電影《花椒之味》。（圖／記者李欣容攝）

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鄭秀文今年有3部片子上映，7月還要開演唱會，事業大爆發，鄭秀文一聽竟笑說，「我事業還沒大爆發，濕疹就先大爆發了！」透露只要工作一多，壓力大就會起濕疹，但要她休息太久也不習慣，「我還是喜歡工作，濕疹就穿絲襪遮囉！」

鄭秀文維持身材有秘訣，不但堅持每天跑8公里，不該吃的也不會碰，即便工作再累也會運動，讓王曉峰佩服，爆料平時在片場，鄭秀文叮嚀她運動，賴雅妍則告誡她少喝冰的，時刻都有2個姊姊盯著。

▲李曉峰在片場被賴雅妍盯著飲食。（圖／記者李欣容攝）

賴雅妍此次在片中飾演個性像個男孩的叛逆二姐「如枝」，賴雅妍坦言，「看到劇本心裡猶豫要不要接，怕大家既定印象，怎麼又演中性。」但和導演溝通過後，發現她的角色只是內心叛逆，不願意順從媽媽，刻意讓自己像男孩子，但外型還是漂亮的，也是3人之中頭髮最長，讓她佩服導演和美術組的厲害。

▲賴雅妍看到劇本一度猶豫，但看到卡司陣容秒接演。（圖／記者李欣容攝）

除了中性角色讓她些許猶豫外，賴雅妍開玩笑說，「拜託，看到我姊是鄭秀文，接了啦！我爸鍾鎮濤，我媽劉瑞琪，我妹李曉峰，這身家背景太厲害。」