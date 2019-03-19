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洪榮宏放閃撩妹：隨時都度蜜月！張瀞云「永遠38歲」甜慶生

▲▼洪榮宏巧遇黃子佼、張信哲 。（圖／宏遠音樂 ）

▲洪榮宏和張瀞云到郵輪作秀。（圖／宏遠音樂 ）

記者盧薇淩／台北報導

金曲歌王洪榮宏19日歡慶生日，他說：「參加義演真是最棒的生日禮物！」在演出後台巧遇老友張信哲與黃子佼，洪榮宏驚喜的說有5年沒見到老友，竟然能在異國開同學會，超開心，而目前與愛妻張瀞云仍在新加坡，五月即將推出新輯，洪榮宏說：「忙完個唱後即投入專輯製作，難得忙裡偷閒，享受春假，我們將在異國共進燭光晚餐，永遠38歲啦，享受無限期的青春。」
 
洪榮宏上週日在新加坡參加星傳媒8頻道的「SPD真情無障愛」慈善演出，最後募得近1億2萬台幣的善款。在演出後台巧遇老友黃子佼與張信哲，洪榮宏直說太驚喜，「我們至少5年以上沒碰面了，能在異國開同學會，真是意外的驚喜。」提到黃子佼，洪榮宏笑說平常在台灣大家都很忙，無法相約，此次演出能巧遇，話匣子打開聊不停；洪榮宏則說張信哲以前經常來上歌唱節目，加上張爸爸是牧師，我們有著共同的話題可聊。

▲▼洪榮宏巧遇黃子佼、張信哲 。（圖／宏遠音樂 ）

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▲洪榮宏將推出新專輯 。（圖／宏遠音樂 ）

忙完巡迴演唱會，洪榮宏立即投入新專輯製作，預計5月推出新輯，日前愛妻張瀞云到郵輪作秀，洪榮宏則貼心扮演助理角色，呵護相伴，陪著老婆演唱工作，自己則利用空檔忙專輯音樂。此次來新加坡義演，換老婆兼做小助理，幫忙打點照顧，張瀞云說：「我們結婚後，今年開始難得有這樣的機會，上個月他陪我在郵輪工作，此次換我陪她來新加坡，這種感覺很好，好像隨時都在度蜜月，我們也希望日後都能這樣的彼此邊工作能相隨，洪榮宏在一旁則打趣的回：那我們就是要黏牢牢！」而難得的異國生日，洪榮宏將與老婆享受燭光晚餐，被問到年齡，洪榮宏則笑說，要永遠保持38歲好心情，開心享受無限期的青春。

▲▼洪榮宏巧遇黃子佼、張信哲 。（圖／宏遠音樂 ）

▲▼洪榮宏巧遇張信哲、黃子佼。（圖／宏遠音樂 ）

▲▼洪榮宏巧遇黃子佼、張信哲 。（圖／宏遠音樂 ）

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