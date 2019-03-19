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4月春假「墾丁唯一音樂趴」　夏都春宴「首次雙舞台」百位DJ狂歡

記者洪文／綜合報導

今年4月墾丁唯一音樂派對「夏都春宴」（ Spring Break on the Beach）將於4月4、5、6日在墾丁夏都沙灘酒店正式登場，活動當天法國音樂鬼才 Solberjum、英國DJ Swindali、香港DJ Mojito，以及曾於「英國達人秀」爆紅的日本搞笑藝人植草和久（Wes-P）演出，要與墾丁的艷陽一起點燃大家的派對魂。

▲▼夏都春宴。（圖／On the Beach提供）

▲夏都春宴。（圖／On the Beach提供，以下同）

主舞台在白天將以拉丁、雷鬼與嘻哈音樂為主，隨著夜晚來到則會漸漸轉為節奏快且激昂的電子舞曲。小舞台則會以非主流的音樂為主，例如House 與 Techno。今年將是法國DJ Solberjum首次來到亞洲表演，而來自英國的DJ Swindali也趁在澳門最熱門夜店Cubic駐店之餘，前來參與這場沙灘派對。

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▲▼夏都春宴。（圖／On the Beach提供）

而以「裸體抽桌巾」聞名的Wes-P，則是今年「夏都春宴」的一大亮點，已有10年以上的表演經歷Wes-P，屬吉本興業旗下搞笑藝人，同期藝人有重量級女星渡邊直美。原本只是在日本電視節目接通告的他，偶爾會在推特上發布自己裸體抽桌巾的影片，網路人氣影響下，令他決定挑戰電視選秀節目，報名參加英國選秀節目Britain’s Got Talent（英國達人秀）。Wes-P在舞台上表演他拿手的裸體「抽桌巾」表演後，立刻在全球爆紅，多支YouTube影片突破百萬點閱率。Wes-P在這之後也獲邀參加喬治亞、德國、法國與西班牙的達人秀電視節目，也經常出席亞洲各大搞笑節目與脫口秀。

▲▼夏都春宴。（圖／On the Beach提供）

「夏都春宴」經過6年的耕耘，今年成為墾丁四月旺季的「唯一」大型音樂活動，除了3天精彩的演出與每日三小時的無限酒水暢飲，今年主辦單位更首次增設了第2座舞台。這將能在活動上排入更多的演出藝人，這次為期3天的活動有超過100位的表演者，包含50位DJ、50位舞者、特技藝人、高蹺與雜耍藝人等馬戲團式的近距離演出。國內外知名DJ帶來多重音樂曲風，更能讓喜歡不同音樂的民眾都可以在夏都春宴同歡。

▲▼夏都春宴。（圖／On the Beach提供）

主辦單位亦安排了趣味健康的沙灘運動賽事，搭配國際級水準的燈光音響、五星級的國際飯店住宿體驗及「喝到飽」的酒水，從白天到夜晚熱情不間斷，不僅讓參與者能夠體驗兼容本土與國際音樂元素，其中的「春宴比基尼大賽」還有萬元獎金可拿，共同在墾丁歡度極致饗宴。

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