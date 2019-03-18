影／甄子丹《葉問4》完結篇首支預告　「反派是他」網狂推：居然打到美國了

記者洪文／綜合報導

甄子丹主演《葉問》系列2008年至今10年，完結篇《葉問4》首支預告終於出爐！黃金陣容監製黃百鳴、導演葉偉信、男主角甄子丹赴英國、上海取景4個月，這次詠春拳將衝出香港，直接對打美軍。

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預告一開始出現不少《葉問3》的回顧片段，甄子丹飾演的葉問表示，希望用中國武術去改變外國人對華人的偏見，後面畫面便看到他打到外國，甚至與美軍正式對打。

英國男星史考特艾金斯（Scott Adkins）這次加入《葉問4》演出，與甄子丹飾演的葉問對打。他不只在《X戰警：金鋼狼》裡的「死侍」替身，更曾演過《奇異博士》中的反派Lucian，為「卡西流斯」的跟隨者之一，在片中一度打傷奇異博士，早期更和成龍拍過《飛龍再生》又和吳京合作《戰狼》，早有和亞洲演員合作的經驗。

葉問在《葉問3》最後收李小龍為徒，不過並未交代其他細節。網友瘋傳《葉問4》故事描述李小龍跑到美國開武館闖了禍，葉問跑去美國擺平事故，希望告訴李小龍「以武德征服對手」的觀念，不過這個故事完全是虛構的，歷史上李小龍在美國開武館的時候，其實葉問完全沒有去過美國。

《葉問4》自開拍後，一直受到影迷的高度期待，甄子丹一度感慨：「好難得有一部電影可以走到第4集，回想拍第1集時，有些人不但不看好，還問我為什麼要演葉問，看到今日電影和角色如此成功，獲得觀眾的認同，真的很開心。」

《葉問》將於2019年暑假在台上映。