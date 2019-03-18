又要噴淚了？《比悲傷》團隊新作《跟你老婆去旅行》海報曝光

記者洪文／綜合報導

《比悲傷更悲傷的故事》大陸票房突破4億人民幣，mm2滿滿額娛樂、監製莊淳淳聯手導演林孝謙、編劇呂安弦黃金團隊再次合作新片《跟你老婆去旅行》，而且是一部喜劇公路電影，導演林孝謙在香港影視展記者會笑說：「《悲傷》讓大家哭到噴淚，這次希望可以讓大家進戲院笑到噴淚。」

▲《跟你老婆去旅行》概念視覺。（圖／mm2滿滿額提供）



《跟你老婆去旅行》目前正在籌備中，導演林孝謙向《ETtoday》透露，目前編劇呂安弦仍在撰寫劇本，希望可以在今年9月開拍，由於故事可能牽涉跨國旅行，因此有可能跨國拍攝製作，而演員部分計畫公開選角，「只要你覺得自己有喜劇天份，歡迎大家跟mm2聯繫！」

請繼續往下閱讀...

此外，mm2滿滿額娛樂2019年推出各類片型上映，包括馬來西亞導演郭修篆改編自閉症親哥哥的真人故事《光》（4月上映）；王柏傑、李毓芬主演的音樂愛情公路電影《絕世情歌》（暑假上映），還有王識賢與《分貝人生》男主角陳澤耀《樂園》改編自真人真事（下半年上映），而楊采妮、李李仁演出的《嗨！神獸》則是鎖定2020年春節。



mm2滿滿額娛樂與福斯傳媒集團再次攜手製作《愛的廣義相對論》影集，以4首鄧麗君歌曲為主題，横跨電影、電視界別，導演孫啟明及演員林哲熹也到場共襄盛舉介紹新作；另外還有陳立謙執導、林心如監製暨主演的全新類型電影《Miss Andy》；曾以短片《告別式》獲2004年台北電影節台北主題獎首獎的賴俊羽導演所執導的《未來商城》影集；由金馬最佳短片《生命狂想曲》得主、《搖滾樂殺人事件》導演游智煒執導的勵志喜劇電影《女優，摔吧!》等案子正在籌備。