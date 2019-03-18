ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

樹木希林過世剛滿半年…　老公內田裕也79歲肺炎病逝

記者李湘文／綜合報導

日本搖滾歌手內田裕也因罹患肺炎，17日在東京的醫院裡過世，享壽79歲。他半年前才失去妻子樹木希林，如今也跟著對方的腳步離開，葬禮只會讓近親參加，之後再另行舉辦送別會。

▲樹木希林老公內田裕也過世。（圖／翻攝自YouTube）

▲樹木希林老公內田裕也因肺炎過世。（圖／翻攝自YouTube）

請繼續往下閱讀...

內田裕也晚年多次跌倒傷及骨頭，2017年11月又因為脫水症狀昏倒，之後就只能一直依靠輪椅代步。不過，據日媒報導，他病逝前一天還看不出異狀，開心地跟家人聚在一起吃蛋包飯，誰知當晚病情就突然惡化，17日清晨5點多撒手人寰。

內田裕也所屬公司表示：「他最近幾年一直在跟疾病纏鬥，但還是沒有失去幽默和機智，有時為世界感到擔憂、憤怒，總是在尋找有沒有自己能做的事。在許多朋友、熟人、家人的支持下，他得以貫徹Rock'n'Roll人生，在這裡真心的感謝大家。」

▲樹木希林老公內田裕也過世。（圖／翻攝自YouTube）

▲內田裕也享壽79歲。（圖／翻攝自YouTube）

內田裕也在1973年跟樹木希林閃婚，因為家暴問題，在1年半後馬上分居，但直到去年9月對方過世，都沒有離婚。他出席樹木希林葬禮時，曾感慨說道：「妳總是幫助別人，為別人祈禱、給他們力量，所以被天國召喚了。辛苦妳了，安詳的睡吧，妳是非常帥氣的女性。」沒想到才短短半年，他也跟著妻子離開人世。

▲▼樹木希林家中離世，享壽75歲。（圖／CFP）

▲樹木希林也在去年離世。（圖／CFP）

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

爸爸全都出動去買滷味惹... 台中超辣「滷味妹」爆紅

推薦閱讀

整太大！Andy機場變臉：只有失落…家寧難過落淚了　網搖頭：太過火

整太大！Andy機場變臉：只有失落…家寧難過落淚了　網搖頭：太過火

張紫妍案太可怕「藝人全噤聲」　師妹出面哀求幫忙…具惠善第1個響應了！

張紫妍案太可怕「藝人全噤聲」　師妹出面哀求幫忙…具惠善第1個響應了！

錄《玩很大》！小鬼PO合照驚見「多一隻手」　網友全發毛：好恐怖

錄《玩很大》！小鬼PO合照驚見「多一隻手」　網友全發毛：好恐怖

《驚奇隊長》1句話疑露餡！　網淚崩：神盾局長「騙了觀眾10年」

《驚奇隊長》1句話疑露餡！　網淚崩：神盾局長「騙了觀眾10年」

Kiwebaby林進婚紗照曝光！　「前後全挖空」調情對視：謝謝寶貝

Kiwebaby林進婚紗照曝光！　「前後全挖空」調情對視：謝謝寶貝

小網紅嗆「越來越討厭吳宗憲」　憲哥連3罵開譙：哪來的爛咖！

小網紅嗆「越來越討厭吳宗憲」　憲哥連3罵開譙：哪來的爛咖！

伊能靜罕見讓哈利露臉了！　「無碼真面目」曝光…她嘆：真的長大了

伊能靜罕見讓哈利露臉了！　「無碼真面目」曝光…她嘆：真的長大了

哈妮、少時Sunny取關鄭俊英IG！　他最霸氣「連合照都刪」

哈妮、少時Sunny取關鄭俊英IG！　他最霸氣「連合照都刪」

D社爆「張紫妍幕後黑手」　女星為掩蓋不倫戀..心機逼上絕路

D社爆「張紫妍幕後黑手」　女星為掩蓋不倫戀..心機逼上絕路

韓總統文在寅怒了：賭上警察命運，徹查張紫妍、Burning Sun

韓總統文在寅怒了：賭上警察命運，徹查張紫妍、Burning Sun

男主播「肘擊撞胸女記者」暴氣互嗆！凶狠卡位戰　中天回應了

男主播「肘擊撞胸女記者」暴氣互嗆！凶狠卡位戰　中天回應了

勝利只談錢「見面會變直銷賣假藥」！　被制止2次講不聽…GD心寒臭臉影片曝光

勝利只談錢「見面會變直銷賣假藥」！　被制止2次講不聽…GD心寒臭臉影片曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

整太大！Andy機場變臉：只有失落…家寧難過落淚了　網搖頭：太過火

張紫妍案太可怕「藝人全噤聲」　師妹出面哀求幫忙…具惠善第1個響應了！

錄《玩很大》！小鬼PO合照驚見「多一隻手」　網友全發毛：好恐怖

《驚奇隊長》1句話疑露餡！　網淚崩：神盾局長「騙了觀眾10年」

Kiwebaby林進婚紗照曝光！　「前後全挖空」調情對視：謝謝寶貝

小網紅嗆「越來越討厭吳宗憲」　憲哥連3罵開譙：哪來的爛咖！

伊能靜罕見讓哈利露臉了！　「無碼真面目」曝光…她嘆：真的長大了

哈妮、少時Sunny取關鄭俊英IG！　他最霸氣「連合照都刪」

D社爆「張紫妍幕後黑手」　女星為掩蓋不倫戀..心機逼上絕路

韓總統文在寅怒了：賭上警察命運，徹查張紫妍、Burning Sun

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

內田裕也, 樹木希林

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 宋茜新劇「12歲差姐弟戀」男主角是他！　電梯壁咚飄日劇味…編劇說話了
  2. EXO首次真人秀要來了！　「第一棒成員」確定是他：我很緊張
  3. 坤達生日趕拍戲「柯佳嬿」驚喜現身　大跳「雙人舞」全場超嗨！
  4. 滑雪痴！瑞瑪席丹「重摔腦震盪」尾椎歪　四層護韌帶舊傷照滑
  5. 柬埔寨夜店遇金髮洋男黏TT搭訕　美魔女呂文婉桃花運旺爆
  6. 偶像界清流！珉豪「自願申請」海軍陸戰隊　入伍時間曝光
  7. 謝哲青「小學題」落敗　郭彥甫復仇：對網友有交代
  8. 贈獎／和男友只能保持六呎的距離　《愛上觸不到的你》誰受的了
  9. 樹木希林過世剛滿半年…　老公內田裕也79歲肺炎病逝
  10. 逆轉！《變形金剛6》確定拍攝　製片：大家喜歡麥可貝，只是不承認

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366