樹木希林過世剛滿半年…　老公內田裕也79歲肺炎病逝

記者李湘文／綜合報導

日本搖滾歌手內田裕也因罹患肺炎，17日在東京的醫院裡過世，享壽79歲。他半年前才失去妻子樹木希林，如今也跟著對方的腳步離開，葬禮只會讓近親參加，之後再另行舉辦送別會。

▲樹木希林老公內田裕也因肺炎過世。（圖／翻攝自YouTube）

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內田裕也晚年多次跌倒傷及骨頭，2017年11月又因為脫水症狀昏倒，之後就只能一直依靠輪椅代步。不過，據日媒報導，他病逝前一天還看不出異狀，開心地跟家人聚在一起吃蛋包飯，誰知當晚病情就突然惡化，17日清晨5點多撒手人寰。

內田裕也所屬公司表示：「他最近幾年一直在跟疾病纏鬥，但還是沒有失去幽默和機智，有時為世界感到擔憂、憤怒，總是在尋找有沒有自己能做的事。在許多朋友、熟人、家人的支持下，他得以貫徹Rock'n'Roll人生，在這裡真心的感謝大家。」

▲內田裕也享壽79歲。（圖／翻攝自YouTube）

內田裕也在1973年跟樹木希林閃婚，因為家暴問題，在1年半後馬上分居，但直到去年9月對方過世，都沒有離婚。他出席樹木希林葬禮時，曾感慨說道：「妳總是幫助別人，為別人祈禱、給他們力量，所以被天國召喚了。辛苦妳了，安詳的睡吧，妳是非常帥氣的女性。」沒想到才短短半年，他也跟著妻子離開人世。

▲樹木希林也在去年離世。（圖／CFP）

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