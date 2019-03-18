西野加奈生日當天閃婚！　老公是「帥哥經紀人」5年前預言成真

▲西野加奈生日當天閃婚。（圖／翻攝自推特）

記者陳芊秀／綜合報導

日本「女高中生教主」西野加奈18日生日這天閃電結婚！她2月演唱會結束後，便開始無限期停工，中斷演唱事業的決定震撼大批粉絲，沒想到再隔1個月就宣布結婚，老公是前經紀人。

據日媒《Sponichi Aannex》報導，西野加奈和前經紀人松尾共祥一起工作多年，2016年11月被拍到慢跑約會、過夜，男方長相帥氣，神似歌舞伎演員市川海老藏。知情人士透露，男方工作能力很強，緋聞曝光後被調任子公司，雙方低調交往3年，並選在她30歲生日這天宣布結婚。

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▲西野加奈2016年被拍到和經紀人慢跑約會、過夜。（圖／翻攝自日雜／女性自身）

▲爆料者透露，西野加奈老公外型像歌舞伎演員市川海老藏。（圖／翻攝自IG／市川海老藏）



此外，西野加奈在出道5周年的寫真書訪問中，透露結婚願望，「30歲結婚是我的理想」，如今也真的應驗，被粉絲驚呼神預言。

▲西野加奈5年前曾說：「想在30歲結婚。」（圖／翻攝自推特）



西野加奈的情歌訴說戀愛心情，從高中生到主婦都是歌迷。她1月突然宣布要無限期停工，當時發表聲明：「雖然沒有限期，很多事情都想挑戰。」她出道10年不曾休息，突然轉念想要充實人生，就已經被推測是為了結婚，如今升格當人妻，也讓停工原因正式揭曉。