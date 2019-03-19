贈獎／DC宇宙ㄎㄧㄤ到爆的超級英雄《沙贊！》來了

娛樂中心／綜合報導



《沙贊！》一片設定在DC宇宙，但是風格獨特，絕對是一部適合闔家觀賞、好玩有趣的超級英雄片。我們的內心都有一個超級英雄，只需要一點點魔法就能讓他現身。對比利巴特森（艾許安希 飾）來說，他只要大喊一個字─「沙贊！」─這個在街頭混大，聰明機靈的14歲寄養少年，就會靠著一名古老巫師的幫助，變成一個大人版的超級英雄沙贊！





▲《沙贊！》4月3日正式上映。（圖／華納兄弟提供）



由於沙贊！這名擁有神祇一般渾身都是結實肌肉的體格，但是內心卻仍是一個小屁孩，所以成人版的沙贊！就會做出任何擁有各種超能力的青少年會做的事，那就是玩得開心玩到嗨！

他會飛嗎？他有透視能力嗎？他能用雙手射出閃電嗎？他能翹掉公民課考試嗎？沙贊！就像一個得意忘形、膽大妄為的小屁孩，準備測試他的超能力的限制，但是他很快就知道自己需要一名大師教會他使用這些超能力，因為他必須對抗由賽迪斯希瓦納博士（馬克史壯 飾）控制的邪惡力量。





▲▼《沙贊！》劇照。（圖／華納兄弟提供）





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