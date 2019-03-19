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贈獎／DC宇宙ㄎㄧㄤ到爆的超級英雄《沙贊！》來了

娛樂中心／綜合報導

《沙贊！》一片設定在DC宇宙，但是風格獨特，絕對是一部適合闔家觀賞、好玩有趣的超級英雄片。我們的內心都有一個超級英雄，只需要一點點魔法就能讓他現身。對比利巴特森（艾許安希 飾）來說，他只要大喊一個字─「沙贊！」─這個在街頭混大，聰明機靈的14歲寄養少年，就會靠著一名古老巫師的幫助，變成一個大人版的超級英雄沙贊！

《沙贊！》海報。（圖／華納兄弟提供）
▲《沙贊！》4月3日正式上映。（圖／華納兄弟提供）

由於沙贊！這名擁有神祇一般渾身都是結實肌肉的體格，但是內心卻仍是一個小屁孩，所以成人版的沙贊！就會做出任何擁有各種超能力的青少年會做的事，那就是玩得開心玩到嗨！

他會飛嗎？他有透視能力嗎？他能用雙手射出閃電嗎？他能翹掉公民課考試嗎？沙贊！就像一個得意忘形、膽大妄為的小屁孩，準備測試他的超能力的限制，但是他很快就知道自己需要一名大師教會他使用這些超能力，因為他必須對抗由賽迪斯希瓦納博士（馬克史壯 飾）控制的邪惡力量。

《沙贊！》劇照。（圖／華納兄弟提供）
▲▼《沙贊！》劇照。（圖／華納兄弟提供）
《沙贊！》劇照。（圖／華納兄弟提供）
 
==== 參加活動！送你搶先看《沙贊！》====

 ◎活動時間：3/19(二)至3/21(四) 12:00止

◎活動辦法：

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1. 加入「ETtoday看電影」粉絲團

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2.看完影片請在下方留言回答：「看完預告後，你覺得沙贊有什麼超能力?

立即前往活動貼文參加活動↓↓↓↓↓↓

◎得獎獎項： 《沙贊》特映票一組(2張)  

【台北場】
使用時間：3/26（二）19:00
使用地點：喜滿客京華影城

【桃園場】
使用時間：3/28（四）19:00
使用地點：台茂美麗新影城 (IMAX)

【台中場】
使用時間：3/28（四）19:00
使用地點：台中新光影城

【高雄場】
使用時間：3/28（四）19:00
使用地點：高雄喜滿客影城
 

◎得獎公布：3月21日（四）14：00公布於本活動頁面

◎領獎方式：

1.得獎人請於3/24(日)前臉書私訊ETtoday看電影粉絲團，留言寫下贈獎項目提供真實姓名、手機號碼、地址(含郵遞區號)，同意ETtoday合理使用個人資料於活動之用，活動小組收到資料後會盡快將票券寄出，逾時回覆將喪失得獎資格，獎項作廢處理。

2.本活動因故無法進行時，主辦單位保有修改、變更或暫停本活動之權利，如有未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋辦理，並得隨時補充公告之。▲ETtoday新聞雲 娛樂中心電話：02-5555-6366#7008 地址：台北市南港區重陽路72號1F

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電影, 贈獎, 沙贊

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