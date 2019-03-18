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急幫找！陸歌手音樂檔案丟高雄小黃上　合唱蔡小虎恐破局

記者盧薇淩／台北報導

大陸知名台語歌手林偉龍18日抵達高雄，將與台語天王蔡小虎進行音樂上的合作，不料才剛抵台，音樂檔案即遺失計程車上，讓預定明天的錄音工作增添變數，讓期待新歌的蔡小虎也緊急懇請，高雄鄉親請幫忙一起協尋，讓新歌能順利錄唱。

▲▼蔡小虎、林偉龍在高雄錄音 。（圖／超級娛樂

▲蔡小虎、林偉龍準備在高雄錄音，不料音樂資料遺失。（圖／超級娛樂）

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去年10月林偉龍創作歌曲，當時因爲對高雄市長韓國瑜有感，而寫了一首歌《兄弟呀》，這幾個月在中國抖音創下千萬超高點閱。台語天王蔡小虎聽完後表示非常有興趣，於是跟他邀約這首歌，準備錄唱，也訂好錄音室、一切準備就緒，沒想到林偉龍18日抵達高雄，下午兩點多搭計程車要跟蔡小虎碰面，整個音樂資料及隨身碟遺失在計程車上，由於當時匆忙沒有記車號，讓林偉龍十分焦急。

▲▼蔡小虎、林偉龍在高雄錄音 。（圖／超級娛樂

▲蔡小虎、林偉龍已到警局報案。（圖／超級娛樂）

眼見明天就要錄音，如果今天找不回來，蔡小虎的新歌錄音即開天窗。兩點30分左右，林偉龍在經紀人陪同下報案，蔡小虎也麻煩警廣麻煩幫忙廣播協尋，呼籲高雄鄉親若有撿到，請盡快送到警察局跟他連絡，如找回來之後，一定會好好謝謝善心人。而蔡小虎也安慰林偉龍說：「高雄鄉親很熱情，請別擔心，東西一定找的回來！」

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