張紫妍案太可怕「藝人全噤聲」　師妹出面哀求幫忙…具惠善第1個響應了！

記者李湘文／綜合報導

南韓女星張紫妍（장자연）疑遭公司逼迫陪睡，在2009年上吊自殺，震驚社會。她的師妹尹智伍（音譯，윤지오）作為證人身份，在近日出書請求伸冤，卻因為沒有得到足夠關注度，急得在Instagram上懇求其他藝人協助發聲，結果真的有了效果，獲得演員具惠善第1個出面響應！

▲張紫妍逝世10年，具惠善站出來為她發聲。（圖／CFP／翻攝自具惠善Instagram）

尹智伍日前以證人身分接受檢方傳喚，但因為跟鄭俊英回國是同一天，受到的關注度遠遠不及對方。她17日在Instagram發文，PO出自己和鄭俊英現場對比照片，心痛表示現在已經孤立無援：「我因為沒沒無聞而遭受無視，被演藝圈孤立又悲傷難過，甚至記者們都迴避。」

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▲尹智伍出面要求重新調查張紫妍案，但受到媒體關注程度遠不及鄭俊英。（圖／翻攝自尹智伍Instagram）

尹智伍無奈表示，現在並不期待其他藝人站出來聲援，「但是連說聲『對於發生這樣的事情感到遺憾』都這麼難嗎…？雖然你們會害怕，但現在風是對著我吹的不是嗎？」她理解藝人們在顧忌什麼，但還是懇求有知名度的人站出來，幫助她這個無名演員發聲，好讓更多人注意到張紫妍事件。

▲具惠善PO照悼念張紫妍。（圖／翻攝自具惠善Instagram）

文章曝光後，具惠善17日晚間公開響應，在Instagram上傳10年前跟張紫妍一起拍攝的《花樣男子》劇照，感性表示：「在我手裡放進暖暖包的姊姊，很可惜連一張照片都沒能一起拍的姊姊，在天上安息吧，美麗的人啊。」儘管只是簡短一番話，仍令網友感動狂讚「這種時候站出來好勇敢」、「第一個站出來發聲的藝人」、「真的是人美心善」。

▲尹智伍（右）出面要求伸張正義，希望延長張紫妍案訴訟期。（圖／翻攝自尹智伍Instagram）

尹智伍是張紫妍同門師妹，曾目擊對方被逼陪酒，在自殺案發生後，作為證人接受警方調查，卻開始被人跟蹤、在演藝圈遭到封殺，壓力大到一度必須接受心理治療，並躲到國外。不過，由於張紫妍案訴訟期到3月底就要結束，尹智伍如今選擇再度站出來，要求檢方把張紫妍一案的公訴期延長到25年，還死者一個正義。

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