《大時代》李又汝挨巴掌換氣過度！江俊翰上前暖抱：沒事了

記者林彥君／台北報導



民視八點檔《大時代》上週五播出一場李家腥風血雨的婆媳大對決，為了阻止王天儀（李又汝飾演）意識到求來的婚姻不幸福，想離家出走，丈夫志開（韓宜邦飾演）跟婆婆孫如貞（陳妍安飾演）等人在門前慰留她，陳妍安一把掌打在李又汝臉上，掀起每一位角色的心情轉折，讓觀眾感受到演員大飆戲的誠意。

▲李又汝離開不幸福的家，被陳妍安打巴掌。（圖／民視提供）

李又汝透露，拍這場戲時，因為情緒太激動還換氣過度，李又汝回想當下自己站在那一直拼命吸氣、吐氣，差點喘不過來，還好江俊翰突然喚了她一聲「沒事的又汝」，然後抱住了她，跟她講了好多好多話，讓她暫時從王天儀拉回來，心情也平復許多，她說這一場戲是她跟陳妍安最愛的戲，兩人飆的好過癮，也很感謝觀眾看得有感。

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▲李又汝。（圖／民視提供）

李又汝說，拿到劇本時非常緊張，搭檔韓宜邦（Junior）發現後，每天引導她進入情緒，當天排完戲後，Junior更留在李又汝身邊很認真的分析、教戰，讓她很感動。

從《實習醫師鬥格》中就和她搭檔的余秉諺，雖然這場重頭戲沒有余秉諺演出，但電視一播出後，李又汝立刻收到余秉諺鼓勵的話，給予她鼓勵，李又汝強調，「如果沒有Junior跟秉諺哥，這兩位很愛捉弄我，也指導我的哥哥，也不會有這麼大的進步。」

▲演員群江俊翰、韓宜邦、李又汝、陳妍安、楚宣等人飆戲，觀眾看得過癮。（圖／民視提供）