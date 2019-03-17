楊千霈胸前開深V「二度蜜月」　8天每日5餐體重飆3公斤

記者林彥君／台北報導



楊千霈日前到馬爾地夫「二度蜜月」，夫妻安頓好小孩，享受「二人世界」，楊千霈選擇不用頻繁移動的馬爾地夫Club Med渡假村行程，和老公浮潛探索自然生態，Villa外就是生態館，可以看到海龜、小鯊魚等，出其不意的小動物都是浮潛驚喜，每趟下水前老公都會謹慎的探查周邊，讓楊千霈直呼：「老公好MAN！」

▲楊千霈和老公二度蜜月。（圖／楊千霈提供）

藍天美景自帶光圈，社群上傳照片幾乎都不需要修圖，芬妮芙島私密寧靜、卡尼島活力熱情，白天有很多水上活動釋放壓力，晚上也有各式娛樂秀派對。在旅程中楊千霈完全不用擔心吃喝，一日三餐外加下午茶和宵夜等5餐，8天行程吃好吃滿，讓楊千霈體重增加3公斤，即使曬黑也大嘆值得。

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▲楊千霈和老公到馬爾地夫旅遊。（圖／楊千霈提供）

楊千霈和老公結婚2年，去年3月生下娃寶之後，加上3月9日是生日也是3周年結婚紀念日，她幸福的說：「3月千霈月。」除了工作時間，楊千霈幾乎自己帶小孩，前陣子主持活動多，家庭事業蠟燭兩頭燒，讓楊千霈直呼快累垮。 楊千霈笑說，這次旅遊比想像中的更輕鬆、單點式的旅遊不用常常移動，未來有機會要帶上娃寶一起來。

▲▼楊千霈和老公二度蜜月。（圖／楊千霈提供）

▲▼楊千霈和老公到馬爾地夫二度蜜月。（圖／楊千霈提供）