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李榮浩新巡演起跑！　楊丞琳到場「像往常一樣」閃瞎單身狗

記者盧薇淩／台北報導

李榮浩「年少有為」世界巡迴演唱會，首站16日於上海梅賽德斯奔馳文化中心正式起航，為了力求回歸音樂本質，深刻觸動情感共鳴，李榮浩不僅擔任本輪巡演的出品人、總導演之一和音樂總監，更親自執起導筒奉上《年少有為·前傳》微電影，將《年少有為》的前世今生呈現在現場觀眾眼前，令歌迷整晚置身於一場夢幻的音樂電影之旅。

▲▼李榮浩演唱會 。（圖／華納音樂）

▲李榮浩演唱會 。（圖／華納音樂）

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將自己整場演唱會串聯成一部「最長的電影」，在開場時，李榮浩就向大家介紹這部與演唱會同時籌備了一年的微電影，為了呈現最好的版本，李榮浩前前後後剪輯過二三十個版本。最終形成的目前5個篇章的故事娓娓道來，而女友楊丞琳也到場力挺，甜蜜打卡「這次也不例外，我來了，跟往常一樣」。

談到拍微電影的初衷，李榮浩說，其實是歌迷朋友啟發了他。去年《年少有為》大紅後，不少歌迷紛紛好奇問到，故事的前面男女主角發生了什麼？於是李榮浩決定親自操刀，並擔綱主演，拍下了這部「青春版前傳」微電影，講述了主人公們的年少愛戀時光，不但圓了歌迷的這個心願，也給《年少有為》的故事畫上了一個句號。

▲▼李榮浩演唱會 。（圖／華納音樂）

▲李榮浩拍攝《年少有為·前傳》微電影 。（圖／華納音樂）

演唱會現場過癮的還不止這些。過去的一年，李榮浩用35首歌上榜822次，拿下過5次冠軍單曲。上海站的現場，《不將就》、《戒煙》、《喜劇之王》、《作曲家》等經典金曲經過全新改編厚被李榮浩重新演繹，引發全場熱情大合唱。一連三曲《童年》、《赤裸裸》、《反方向的鐘》的加碼翻唱，末尾之際，李榮浩帶來一首耳熟能詳的《慢慢喜歡你》。李榮浩「年少有為」世界巡迴演唱會，廈門、大連、青島三座城市創造預售絕佳票房成績，北京、西安將預售，更多城市將陸續發布。

▲▼李榮浩演唱會 。（圖／華納音樂）

▲▼李榮浩現場演唱多首經典歌曲。（圖／華納音樂）

▲▼李榮浩演唱會 。（圖／華納音樂）

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