王力宏吊嘎全濕！炸結實手臂　一下台3萬粉叫瘋..鹹豬手狂摸

記者盧薇淩／台北報導

王力宏16日在馬來西亞開唱，闊別4年半，他頻頻高呼想念馬來西亞，最後安可環節還拿著吉他下台近距離和歌迷互動。吉隆坡全年盛夏，昨晚開唱高達攝氏37度，王力宏說：「昨天 37 度，我和粉絲們一起流了一身汗，所以感覺很 「熱」情！」在台上也開玩笑說，昨天是像洗澡一樣，全身濕透了。

▲王力宏在馬來西亞吉隆坡舉行演唱會 。（圖／宏聲音樂）

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王力宏笑稱「洗了澡」，全場3萬粉絲嘴甜答腔：「二哥，我們要跟你一起洗澡！」好笑的是，高溫加上太賣力演出，讓王力宏口袋中的感謝名單，一拉出來紙都已經爛了。

「龍的傳人2060」是王力宏籌備將近3年的全新巡迴演唱會主題，16日在吉隆坡默迪卡體育場（Stadium Merdeka ）登場。配合外太空主題的音樂劇，開場時從太空艙走出來，連續帶來《蓋世英雄》、《公轉自轉》、《愛你等於愛自己》等改編的經典歌曲，接著坐在鋼琴前，唱出多首動人情歌，他甚至不避諱地談到家庭，透露歌曲《親愛的》是當時寫給兩個女兒的，疼愛子女的幸福父親模樣一展無遺。

▲王力宏曬出健壯肌肉，下台和粉絲握手互動 。（圖／宏聲音樂）

健身有成的王力宏在前天的簽票會上，被熱情的大馬粉絲喊「脱掉」，當時王力宏笑說，要看大家的熱情。沒想到他說到做到，昨在大馬演唱會上穿著「吊嘎」，露出健壯的雙臂，也因為高溫，衣服濕透隱約透出堅實的胸膛，面對粉絲觸碰來者不拒。而他為了演唱會健身、有氧運動一年多，練就鋼鐵人身材，昨在37度高溫下，唱跳三小時，仍維持體力。

在安可環節，王力宏拿著吉他走下舞台，開放讓粉絲即興點歌，並演唱多首經典歌曲如《Julia》、《愛錯》、《一首簡單的歌》等，最終在唱完《落葉歸根》及《龍的傳人》後，3小時的演唱會圓滿結束。

▲▼王力宏在37度高溫下開唱，笑稱洗了次澡。（圖／宏聲音樂）