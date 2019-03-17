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品質藏在細節裡！　台劇《我們與惡的距離》真實還原新聞業

文／鳴影品

很久沒有急迫著等看一部台灣電視劇，不只是好不好看而已，這是會讓人激動的一齣戲。

《我們與惡的距離》以「無差別殺人案」為開端，賈靜雯飾演的新聞台主管，兒子就在此慘案中喪生。這個對立反差的戲劇勾子設計強而有力。

▲▼賈靜雯《我們與惡的距離》靠酒精麻痺喪子之痛 。（圖／公視提供）

▲賈靜雯在《我們與惡的距離》飾演新聞台主管。（圖／公視提供）

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要盡可能描述一樁「無差別殺人案」的全貌，除了加害者與被害者本身，兇手的家人和被害者家人；在現今社會，無法避開必定摻入其中的網路亂象和媒體採訪報導。若要加深廣度，替兇手辯護的律師、精神科醫生、甚至被視為可能犯罪的其他社會邊緣分子，都是必須的人物牽連。

《誰先愛上他的》編劇呂蒔媛拿過2座金鐘獎最佳編劇，這一回她的命題企圖很大很沉；她編構的多條故事線，在導演林君陽團隊緊密錯落地縫合下，張力起伏。

▲《我們與惡的距離》編劇呂蒔媛。（圖／公視提供）

▲《我們與惡的距離》編劇呂蒔媛。（圖／公視提供）

很多戲都曾經描述到社會事件，於是該出現媒體採訪報導的情節；但過去台灣戲劇中，常隨便架構這些場景，譬如看到受訪者被記者圍堵，記者人數都小貓兩三隻，攝影機和相機看來很兩光，連記者也穿的怪；SNG現場像在湊數，完全不如真實新聞現場。

▲▼ 公視《我們與惡的距離》賈靜雯與溫昇豪詮釋受害者家屬神情悲痛 。（圖／公視提供）

▲《我們與惡的距離》劇照。（圖／公視提供，以下皆同）

或許我自己擔任過10數年記者，特別會注意戲劇中呈現的媒體作業狀況。《與惡》夠講究，搶先看到前2集時，我認同那場吳慷仁走出法院被記者包圍的陣仗，還有民眾衝過去丟雞蛋後，現場記者接下來該有的反應。另一場幼稚園被精神病患闖入挾持的戲，滿滿的SNG連線、擁擠的電子攝影機和平面相機數量，加上警力和圍觀民眾；那才叫做有模有樣。

劇中，兇手的妹妹正好是賈靜雯所在新聞台的新進編輯，但初期還沒人知道她的真實身分。因為突發狀況臨時幫忙on新聞，時間壓縮，必須刪除一條已排定的新聞，她機智地講出該抽掉早上播過的某則「通稿」。這2個字對媒體很熟悉，但也沒什麼戲提過，意即所有各式媒體都會收到的一般訊息新聞，不是記者自己跑來的獨家，不厲害。

▲▼ 公視《我們與惡的距離》賈靜雯與溫昇豪詮釋受害者家屬神情悲痛 。（圖／公視提供）

品質藏在細節裡。也許有觀眾覺得無關故事主軸，無所謂；但《與惡》就是講究到新聞台內作業都相對真實。戲裡有記者抱怨「一天要跑三條新聞，還要處理突然新聞」，這一點罕見在戲被提點出來。賈靜雯扳著冷默機車臉罵下屬「這標題太弱了，重下」、「所以你要全部照抄周刊今天寫過的內容嗎」，這真的是程度差的記者會幹的事。高層要追收視率、衝點閱率，那新聞要不要先查證？別家已經先報了，你還沒有，輸了，趕快跟進播了再說！這就是大眾嘲諷媒體的內情。

▲▼賈靜雯《我們與惡的距離》靠酒精麻痺喪子之痛 。（圖／公視提供）

劇中，2年前一場戲院槍殺案造成9人死亡，賈靜雯的兒子喪生其中，她掌管新聞台，她老公溫昇豪則是新媒體的創辦人；這確實是媒體界會看到的夫妻組合。那場意外驟變使他們夫妻漸行漸遠。兇手父母檢場、謝瓊煖原本經營麵店，在內、外高壓及砲轟下，他們被迫消失於世人眼前；吳慷仁飾演兇手的辯護律師，這工作固然沒人想做，身為法扶律師就接了吧，畢竟他更想達到的是，藉由透析兇手心理才能避免下個慘劇。

▲▼賈靜雯《我們與惡的距離》靠酒精麻痺喪子之痛 。（圖／公視提供）

難得的是，這齣戲幾乎所有演員的表演都非常在狀況內。賈靜雯很久沒挑樑主演台灣電視劇了，她飾演這角色有個優勢，她咬字發音字正腔圓，符合電視新聞人的基本特色，尤其媒體主管處理新聞久了，常見的過度冷冽以致嚴厲無情，甚至不耐煩又果決跋扈，她掌握到位。

▲《我們與惡的距離》賈靜雯劇中兒子被無差別殺人意外而死，溫昇豪飾演先生，吳慷仁法扶律師。（圖／公視提供）

吳慷仁和溫昇豪總是令人放心。吳慷仁在這角色轉換另一種樸實的傻硬，溫昇豪則浸入悲情漩渦裡堅毅著，他們像戲裡的支柱，讓賈靜雯可以恣意地爆炸。24歲金鐘新演員得主陳妤再一次令人讚賞，她跟媽媽謝瓊煖一場罪惡感揮之不去的對手戲，2人都戴口罩，同時激盪悲悽渲染力，是為眼神會演戲。林哲熹釋放陰沉詭異的憤世既俗感，在前段負責掀起一陣不安。洪都拉斯的老僧入定、曾沛慈的從容自然，編導們將主角群調整到很整齊的戰鬥位置，這是看戲不分心的一大要素。

《我們與惡的距離》無論是觀影感，或是許久不見如此沉重且深究的社會題材被建構得引人入勝，一集再一集，會想追看下去。未完，急待續。

鳴影品

影評人、資深電影媒體工作者，採訪過坎城、威尼斯、釜山、大阪、羅馬等國際影展。曾參與娛樂整合行銷、電影選角顧問；影評、劇評發表於臉書粉專「鳴影品」，並散見GQ、奇摩等平台。著有《如果沒有見過地獄你會相信世界上真的有永遠》現代詩集。

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