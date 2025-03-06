孫協志❤夏宇童「公開未曝光婚照」！改口叫老婆…告白486字：她救了我

記者潘慧中／綜合報導

孫協志與夏宇童愛情長跑6年，3日正式宣布結婚，喜獲眾人祝福。他6日在社群網站曝光未公開婚照，並寫下對老婆最真摯的告白，「她是全世界最懂我的人！她救了我，是徹底地拯救了我的靈魂！」

▲孫協志公開未曝光過的婚照。（圖／翻攝自Instagram／tonysun.ig）



孫協志透露，喜訊照的創意和公開好消息的文字內容，全部出自夏宇童，經過討論後才公佈，「我很謝謝她的創意跟想法，就跟平時相處一樣總是能讓我眼睛為之一亮！也希望我們的照片能傳遞美好的意義。」

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▲▼孫協志透露，喜訊照的創意和公開好消息的文字內容，全部出自夏宇童。（圖／翻攝自Instagram／tonysun.ig）



雖然剛完成登記便馬上投入外景工作，孫協志坦言心情依然愉悅，原因是內心終於有「安定下來」的踏實感，真正感受到家的存在。他承認在公開婚訊前，心中難免忐忑，擔心公眾人物的一舉一動都可能被放大檢視，但與妻子的感情歷經六年考驗，如今終於走向婚姻殿堂，讓他有前所未有的快樂。

孫協志感性表示，夏宇童一直以來都給予他無形的力量，並稱她是「全世界最懂我的人」，甚至直言：「她救了我，是徹底地拯救了我的靈魂！」這段話雖然聽來誇張，卻是他最真實的感受。

▲孫協志和夏宇童低調交往6年。（圖／記者黃克翔攝）



孫協志感謝夏宇童給予他的一切，他未來將全心投入家庭，努力守護這段婚姻，並承諾要為這個家擋風遮雨，讓這個家成為「世界上最幸福的家庭」，同時也感謝大家的祝福，並期待將這份幸福分享給所有人。

孫協志IG全文：

感謝老婆這兩天寫的文章，不管是文字內容，或是大家看到公佈喜訊一家三口照片的創意和想法，都是宇童先提出，跟我討論後決定的！

我很謝謝她的創意跟想法，就跟平時相處一樣總是能讓我眼睛為之一亮！

也希望我們的照片能傳遞美好的意義。

雖然一登記完就要出外景三天，但心情一直都還是不錯的！因為內心終於有了「安定下來」的踏實感，也真正感受到「家」的存在。其實，在公佈結婚消息之前，心裡難免有些忐忑，畢竟身為公眾人物，哪怕只是單純分享幸福與喜悅，也可能被放大檢視。

不過童協相知相惜了六年，也總算是走到這一步了，心裡有著滿滿的感動，和前所未有的開心！

雖然宇童自己可能沒感覺，但她一直以來都給了我無形的力量。我常對朋友說：「她是全世界最懂我的人！她救了我，是徹底地拯救了我的靈魂！」這句話或許聽起來有些誇張，但卻是我內心最真實的感受，是無可取代的情感。

還記得我曾寫過的一句話嗎？

「能有一個懂你的人在身邊，陪你走遍世界，便是人生最美好的事。」

是的，這就是最純粹的幸福，也是最美好的感受！

真心的謝謝孫太太給予我的一切，接下來的下半輩子 我會努力的為這個家擋風遮雨，拼命守護好這個家！朝「世界上最幸福的家庭」邁進！謝謝大家給予我們的祝福！我們也會努力將這些祝福轉換成幸福 且正向的能量，分享給大家！再次 感謝！

孫協志 夏宇童