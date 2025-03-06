ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

孫協志❤夏宇童「公開未曝光婚照」！改口叫老婆…告白486字：她救了我

記者潘慧中／綜合報導

孫協志與夏宇童愛情長跑6年，3日正式宣布結婚，喜獲眾人祝福。他6日在社群網站曝光未公開婚照，並寫下對老婆最真摯的告白，「她是全世界最懂我的人！她救了我，是徹底地拯救了我的靈魂！」

▲▼孫協志夏宇童。（圖／翻攝自Instagram／tonysun.ig）

▲孫協志公開未曝光過的婚照。（圖／翻攝自Instagram／tonysun.ig）

孫協志透露，喜訊照的創意和公開好消息的文字內容，全部出自夏宇童，經過討論後才公佈，「我很謝謝她的創意跟想法，就跟平時相處一樣總是能讓我眼睛為之一亮！也希望我們的照片能傳遞美好的意義。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼孫協志夏宇童。（圖／翻攝自Instagram／tonysun.ig）

▲▼孫協志透露，喜訊照的創意和公開好消息的文字內容，全部出自夏宇童。（圖／翻攝自Instagram／tonysun.ig）

▲▼孫協志夏宇童。（圖／翻攝自Instagram／tonysun.ig）

雖然剛完成登記便馬上投入外景工作，孫協志坦言心情依然愉悅，原因是內心終於有「安定下來」的踏實感，真正感受到家的存在。他承認在公開婚訊前，心中難免忐忑，擔心公眾人物的一舉一動都可能被放大檢視，但與妻子的感情歷經六年考驗，如今終於走向婚姻殿堂，讓他有前所未有的快樂。

孫協志感性表示，夏宇童一直以來都給予他無形的力量，並稱她是「全世界最懂我的人」，甚至直言：「她救了我，是徹底地拯救了我的靈魂！」這段話雖然聽來誇張，卻是他最真實的感受。

▲孫協志和夏宇童低調交往6年。（圖／記者黃克翔攝）

孫協志感謝夏宇童給予他的一切，他未來將全心投入家庭，努力守護這段婚姻，並承諾要為這個家擋風遮雨，讓這個家成為「世界上最幸福的家庭」，同時也感謝大家的祝福，並期待將這份幸福分享給所有人。

孫協志IG全文：

感謝老婆這兩天寫的文章，不管是文字內容，或是大家看到公佈喜訊一家三口照片的創意和想法，都是宇童先提出，跟我討論後決定的！
我很謝謝她的創意跟想法，就跟平時相處一樣總是能讓我眼睛為之一亮！
也希望我們的照片能傳遞美好的意義。

雖然一登記完就要出外景三天，但心情一直都還是不錯的！因為內心終於有了「安定下來」的踏實感，也真正感受到「家」的存在。其實，在公佈結婚消息之前，心裡難免有些忐忑，畢竟身為公眾人物，哪怕只是單純分享幸福與喜悅，也可能被放大檢視。
不過童協相知相惜了六年，也總算是走到這一步了，心裡有著滿滿的感動，和前所未有的開心！

雖然宇童自己可能沒感覺，但她一直以來都給了我無形的力量。我常對朋友說：「她是全世界最懂我的人！她救了我，是徹底地拯救了我的靈魂！」這句話或許聽起來有些誇張，但卻是我內心最真實的感受，是無可取代的情感。

還記得我曾寫過的一句話嗎？
「能有一個懂你的人在身邊，陪你走遍世界，便是人生最美好的事。」
是的，這就是最純粹的幸福，也是最美好的感受！

真心的謝謝孫太太給予我的一切，接下來的下半輩子 我會努力的為這個家擋風遮雨，拼命守護好這個家！朝「世界上最幸福的家庭」邁進！謝謝大家給予我們的祝福！我們也會努力將這些祝福轉換成幸福 且正向的能量，分享給大家！再次 感謝！

孫協志 夏宇童

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

妹妹點《冰雪奇緣》街頭藝人美聲獻唱展超強歌喉

推薦閱讀

館長SWAG首戰「硬不起來」原因曝！　女優當面玩跳X...臉秒紅：我的第一次

館長SWAG首戰「硬不起來」原因曝！　女優當面玩跳X...臉秒紅：我的第一次

陳致遠「改當工地工人」工作畫面曝光！老婆打氣…經紀人鬆口內幕

陳致遠「改當工地工人」工作畫面曝光！老婆打氣…經紀人鬆口內幕

林辰唏談15年開放式關係！　當年酒醒導演家主動：就想打一炮再走

林辰唏談15年開放式關係！　當年酒醒導演家主動：就想打一炮再走

《木曜》陳百祥認「私下只聯絡3成員」　親揭遭泱泱惹怒飆罵內幕

《木曜》陳百祥認「私下只聯絡3成員」　親揭遭泱泱惹怒飆罵內幕

快訊／太驚喜！陳奕迅無預警宣布高雄開唱！　 6場時間全曝光

快訊／太驚喜！陳奕迅無預警宣布高雄開唱！　 6場時間全曝光

曾智希「婚禮前1天就醫」結束後爆哭　揭尪想法不同步：強烈溝通過

曾智希「婚禮前1天就醫」結束後爆哭　揭尪想法不同步：強烈溝通過

黃子佼曬天倫「孟耿如變箭靶」！MeToo吹哨者：壞人沒活得苟延殘喘

黃子佼曬天倫「孟耿如變箭靶」！MeToo吹哨者：壞人沒活得苟延殘喘

王大陸出事「最慘倒楣鬼是他」！6作品精準踩雷　出道12年被歸零

王大陸出事「最慘倒楣鬼是他」！6作品精準踩雷　出道12年被歸零

韓女星突宣布「喜嫁17年好友」！　甜曝：我們就像初戀

韓女星突宣布「喜嫁17年好友」！　甜曝：我們就像初戀

300壯士健身房倒了！「魔王」老闆突發不自殺聲明 爆遭威脅：弄死你

300壯士健身房倒了！「魔王」老闆突發不自殺聲明 爆遭威脅：弄死你

王大陸代言慘了！陸品牌開第一槍「不縱容違法行為」1關鍵列劣跡藝人

王大陸代言慘了！陸品牌開第一槍「不縱容違法行為」1關鍵列劣跡藝人

曾智希認「婚禮沒拜別父母」！3原因取消了 揭密《榮耀》她沒來真相

曾智希認「婚禮沒拜別父母」！3原因取消了 揭密《榮耀》她沒來真相

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

館長SWAG首戰「硬不起來」原因曝！　女優當面玩跳X...臉秒紅：我的第一次

陳致遠「改當工地工人」工作畫面曝光！老婆打氣…經紀人鬆口內幕

林辰唏談15年開放式關係！　當年酒醒導演家主動：就想打一炮再走

《木曜》陳百祥認「私下只聯絡3成員」　親揭遭泱泱惹怒飆罵內幕

快訊／太驚喜！陳奕迅無預警宣布高雄開唱！　 6場時間全曝光

曾智希「婚禮前1天就醫」結束後爆哭　揭尪想法不同步：強烈溝通過

黃子佼曬天倫「孟耿如變箭靶」！MeToo吹哨者：壞人沒活得苟延殘喘

王大陸出事「最慘倒楣鬼是他」！6作品精準踩雷　出道12年被歸零

韓女星突宣布「喜嫁17年好友」！　甜曝：我們就像初戀

300壯士健身房倒了！「魔王」老闆突發不自殺聲明 爆遭威脅：弄死你

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

孫協志, 夏宇童

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 30歲港男星「兼職打工」5工作　只當藝人錢不夠養活自己：生活好難
  2. 《赤裸羔羊》霍耀良「1年前因癌離世」！享壽68歲　發言人今證實
  3. 天心搭機「飛韓找尪遇亂流」！嚇：手心全是汗 路人母愛舉動救了她
  4. 王大陸教唆打司機…《延禧》聶遠也犯過！　出重手打運將下場曝光
  5. 王大陸教唆毆運將案外案！北市刑大洩密遭搜索　3人帶回政風室調查
  6. KID不藏了！滑雪夥伴「竟是日本綜藝天王」 千人朝聖蓋樓：太扯
  7. Sandy主持《小姐不熙娣》收視成績出爐！　節目組：那是必須的吧️‍
  8. 康康吐槽紀明陽外型像「火雲邪神」！　1舉動讓台語歌壇教父接不了話
  9. 「咬劉詩詩婚變」直播主遭封禁！2狗仔一起消失…陸媒：該閉嘴了
  10. 楊謹華罕見提前男友！控他「只玩自己的」吐無助心聲：最後被自己氣哭

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366