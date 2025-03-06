記者陳芊秀／綜合報導

大陸娛樂直播主王大發聲稱曾從事娛樂圈幕後工作，時常在直播帶貨時間爆料，日前更聲稱劉詩詩婚變，掀起爭議更成為熱搜人物，然而近日抖音帳號遭永久封禁！而不只八卦直播主遭封，時常預告爆料娛樂圈內幕的狗仔「攝影劉大錘」、「超能攝影陽陽」微博帳號也消失，陸媒評論一連串封號事件，「娛樂圈黑嘴們是該閉嘴了」。

▲直播主王大發過去常爆料娛樂圈八卦，同時賣起開運串珠，近日遭平台永久封禁。（圖／翻攝自微博）

王大發自稱「圈內人」，與夥伴小劉時常直播談娛樂圈八卦，近期曾點名劉詩詩、吳奇隆「已離婚」，談鹿晗與關曉彤的分手疑雲，也曾評論汪小菲被封號事件，鏡頭前也經常出現自己要賣的開運串珠。而她曾提及3月平台會進行大規模封禁帳號，更直言自己不會被封，理由時自己勤奮、努力、正能量，不搞對立，「想封我們老難了」。不料自己的帳號遭永久封禁，失去在大陸市佔率最高直播平台的發聲舞台。

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▲王大發曾說自己不會被封號，如今帳號因違規被封禁。（圖／翻攝自微博）

狗仔博主「攝影劉大錘」與「超能攝影陽陽」則時常預告要曝光藝人八卦，曾爆陳曉、陳妍希婚變、蔡徐坤感情糾紛，但大多都是雷聲大雨點小，憑暗示性文字仍時常衝上微博熱搜，直播時戴面具示人，近期則提及跟拍鹿晗。而狗仔微博帳號目前已經搜尋不到，遭到平台封號懲處。

▲網友發現「攝影劉大錘」與「超能攝影陽陽」微博帳號消失。（圖／翻攝自微博）

事實上，狗仔、八卦直播主已經不是第一批遭封的對象。「大陸第一狗仔」卓偉2017年相關團隊帳號全數遭封號，原本預計開抖音帳號，但不到12小時帳號遭到封禁。曾爆料李易峰嫖娼的「吃瓜少女張小寒」微博已經停更許久。

陸媒《極目新聞》評論這波封禁事件，娛樂圈擁有高關注度，導致娛樂博主將空穴來風消息引導成自身帳號的網路流量，並很快引發模仿潮，真假難辨的消息，評論明星個人隱私，對社會造成不良影響。媒體人更在評論中直言，平台應該要承擔責任加強對娛樂營銷帳號的監管，加大違規帳號的處罰力道，斬斷造謠的八卦利益鏈，「讓那些胡說八道、侵權牟利的娛樂圈『黑嘴』失去表演的空間，永遠地閉嘴」。