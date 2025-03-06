楊謹華罕見提前男友！控他「只玩自己的」吐無助心聲：最後被自己氣哭

記者潘慧中／綜合報導

楊謹華儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她6日便在社群網站上傳一系列滑雪照，附上一個淚眼符號說「終於！這次沒有在雪地裡哭泣了」，並且難得提起了前男友。

▲楊謹華最近去滑雪。（圖／翻攝自Instagram／cheryllovel0ve）



楊謹華坦言之前只滑雪過兩次，都是在20幾歲的時候。當時沒有教練指導，也沒有人帶領，「那時一起去的男友沒人性，只玩自己的，以為放生我，就會自動學會」，但現實是她無助地在冰冷的雪地裡不斷跌倒、站起來，「最後被自己給氣哭了」，讓她對滑雪留下害怕印象。

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▲▼楊謹華回想起和前男友一起滑雪的往事。（圖／翻攝自Instagram／cheryllovel0ve）



最近事隔多年再度滑雪，楊謹華本來抱持著「滑個半天拍拍照就好」的心態，沒想到居然紮實地滑了三天，完全出乎她的預料。她歸功於專業教練的指導，不僅讓她學到正確的滑雪技巧，也給予滿滿的正向鼓勵，讓她相信「我是可以的」，幫助她克服過去對滑雪的恐懼。

▲楊謹華和老公一起滑雪。（圖／翻攝自Instagram／cheryllovel0ve）



值得一提的是，這次的滑雪之旅雖然讓楊謹華「全身上下無一處沒酸疼」，但她不可自拔地愛上了滑雪，就連從未滑過雪的老公也滑出興趣。

楊謹華IG全文：

終於！這次沒有在雪地裡哭泣了！

之前只有2次的滑雪經驗，都是在20幾歲，沒有教練，沒有任何人帶領，那時一起去的男友沒人性 只玩自己的，以為放生我，就會自動學會，於是我在冰冷的雪地裡，無助的站起來沒多久又滑倒，不斷重複著，最後被自己給氣哭了！

所以～對滑雪的印象是既害怕又期待，這次抱持著滑個半天拍拍照就好，萬萬沒想到！！我紮紮實實的連滑了三天！這要歸功於教練！有教練在旁手把手的教導真的有差，除了給予正確的滑雪常識及技術之外，還給了滿滿的正向情緒價值，讓我相信「我是可以的」！這很重要！

就連沒滑過雪的先生，也滑出興趣來了，要來準備預約明年的

感謝幫助我解鎖滑雪，情緒價值給好給滿專業又會教的教練

#全身上下無一處沒酸疼

#沒有人擠人的雪場也是我快速學會滑雪的原因