韓女星突宣布「喜嫁17年好友」！　甜曝：我們就像初戀

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姜恩菲突宣布「喜嫁17年好友」！　甜曝：我們就像初戀

記者張筱涵／綜合報導

韓星姜恩菲（강은비）於3月6日透過Instagram驚喜宣布，即將與相識17年的好友步入婚姻，並計劃於4月5日舉行婚禮。消息曝光後，引發粉絲熱烈關注與祝福。

外送稿用　▲▼姜恩菲。（圖／翻攝自Instagram／ekobi_）

▲姜恩菲將和17年好友步入禮堂。（圖／翻攝自Instagram／ekobi_）

姜恩菲透露，2008年認識這位朋友時，正處於人生低潮，但對方始終陪伴在側給予滿滿的支持與安慰，「當時隱約地想：『或許有一天，我能和這個人一起建立一個美好的家庭吧？』」然而，由於她的不安與環境的不穩定，這段關係一直未能正式確立。

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經過多年相伴，姜恩菲終於意識到對方對自己的重要性，並在彼此陪伴近17年後決定攜手共度餘生：「這位朋友始終如一地守護著我，耐心地陪伴在我身邊，像一棵沉默而堅定的大樹，為我築起心靈的避風港。就這樣，我們一同走過了17年的歲月，最終，我們決定結婚了！」她進一步表示，兩人在籌備婚禮的過程中並沒有發生爭執，反而像初戀般滿懷期待，「我們在籌備婚禮的過程中，從未發生爭執，就像剛開始戀愛的人一樣，懷著期待與喜悅準備這場婚禮。」

姜恩菲也向親友與粉絲表達感謝之情，雖然無法逐一親自通知每位好友，但希望大家能夠理解，並期待收到大家的祝福，「無論是親自前來為我們送上祝福，或是遠方默默支持，我都會將這份心意珍藏一生，並以努力經營幸福生活來回報大家的愛與鼓勵。」同時，她也公開了穿著純白婚紗露出幸福笑容的模樣，十分美麗動人。

姜恩菲過去曾是演員，後來轉型為網路直播BJ（Broadcast Jockey），目前活躍於網路平台，經常與粉絲分享日常生活。這次宣布結婚的消息，不僅讓粉絲感到驚喜，也獲得廣大祝福。

【姜恩菲IG全文翻譯】

大家好，我是姜恩菲。

時隔許久再次傳遞消息，心情有點緊張呢。

2008年，我在迷惘與徬徨的時期，遇見了一位朋友。隨著時間推移，我發現自己變得越來越積極向上，當時隱約地想：「或許有一天，我能和這個人一起建立一個美好的家庭吧？」

然而，我的不安與動盪的環境一直是我們之間的阻礙。但這位朋友始終如一地守護著我，耐心地陪伴在我身邊，像一棵沉默而堅定的大樹，為我築起心靈的避風港。

就這樣，我們一同走過了17年的歲月，最終，我們決定結婚了！

我們在籌備婚禮的過程中，從未發生爭執，就像剛開始戀愛的人一樣，懷著期待與喜悅準備這場婚禮。我們將於2025年4月5日（週六）正式舉行婚禮，從此不再是個體，而是攜手共度人生的伴侶，一起努力生活。

雖然理應親自拜訪每位親友傳達這個喜訊，但還請大家體諒，以這種方式分享我們的結婚消息。如果您與我們聯繫，我會帶著感恩的心情，與您分享這份喜悅。

無論是親自前來為我們送上祝福，或是遠方默默支持，我都會將這份心意珍藏一生，並以努力經營幸福生活來回報大家的愛與鼓勵。

衷心感謝大家！

— 姜恩菲 敬上

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