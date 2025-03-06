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Sandy主持《小姐不熙娣》收視成績出爐！　節目組：那是必須的吧️‍

記者張筱涵／綜合報導

主持人小S（徐熙娣）年前經歷姊姊大S（徐熙媛）離世之痛，決定向《小姐不熙娣》告假半年的時間，不只主持工作停擺，其餘工作也一併延後或取消。而代班人Sandy（吳姍儒）所主持的最新一集收視成績也跟著出爐。

▲▼小姐不熙娣》開棚記者會-吳姍儒（ Sandy）,派翠克。（圖／記者黃克翔攝）

▲Sandy代班《小姐不熙娣》。（圖／記者黃克翔攝）

《小姐不熙娣》今（3月6日）於官方粉絲專頁公布收視成績，可見在25至49歲女性族群收視率達0.33，30至49歲都會女性收視率則為0.42。配文中，製作單位也特別寫下：「《小姐不熙娣》收視持續亮眼，那是必須的吧，謝謝所有喜歡《小姐不熙娣》的觀眾朋友，愛大家（真心不騙）。」

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外送稿用　▲▼小姐不熙娣。（圖／翻攝自FACEBOOK／小姐不熙娣）

▲《小姐不熙娣》收視成績。（圖／翻攝自FACEBOOK／小姐不熙娣）

Sandy確定代班小S主持棒後，曾被網友質疑無法勝任，或是因此被傳些流言蜚語，2月12日受訪被問到會不會後悔接下這個重責大任，她正面回應：「這種事情哪有在後悔的，但我先說收視率一定會掉 ，不是預防針，那人家本來就是要來看小S。」

同時，Sandy也強調這本來就是暫時性的，「名字就叫熙娣，那就是S姐的節目，B2哥跟S姐合作那麼久，他一定知道S姐的需要，B2哥在電話說『的確是特殊狀態』，我就說沒人能代班小S，他就跟我說『我們就撐過這一段』，我覺得B2哥很有智慧，這個節目本來就是S姐的，對我來說這段過程，它就是個特別企劃，再等S姐做一個決定前，我們先撐著。」

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小S, 徐熙娣, 大S, 徐熙媛, Sandy, 吳姍儒, 小姐不熙娣

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