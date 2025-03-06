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EXO舞王回來了！Kai退伍後7月登台開唱　樂團LUCY巡演4月訪台

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣團體EXO成員Kai於2月退伍後，積極回歸演藝活動，所屬公司SM與6日重磅宣布他將迎來巡演演唱會，5月17、18日以首爾為起點，7月來到台灣站，消息一出，馬上掀起熱議。另一方面，人氣樂團LUCY也將再次到訪寶島， 預計4月18日與粉絲同歡，票價、售票日期於6日公開。

▲▼Kai。（圖／翻攝自遠雄創藝臉書、Kai IG）

▲Kai甫退伍就馬不停蹄回歸樂壇。（圖／翻攝自Kai IG）

「EXO舞王」Kai擁有一流跳舞實力，向來寵粉的他，甫退伍就開啟線上直播與全球的粉絲見面，當讀到歌迷寄來的信件時，他忍不住感性落淚，拿起衛生紙擦淚，還不忘虧工作人員「早就準備好衛生紙了嗎？你們已經料想到我會哭嗎？」笑翻所有人。

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▲▼Kai將於7月12日來台開唱舉辦演唱會。（圖／翻攝自遠雄創藝臉書、Kai IG）

▲Kai將於7月12日來台開唱舉辦個人演唱會。（圖／翻攝自遠雄創藝臉書）

Kai近來活動頻繁，所屬團體EXO官方臉書於6日重磅宣佈消息，他即將展開個人巡演「2025 KAI SOLO CONCERT TOUR 」，5月17、18日以首爾為起點，7月12日來到台北流行音樂中心開唱，台灣主辦單位「遠雄創藝」隨即轉發貼文證實，並喊著「愛麗們，我們7月在北流見」，只是相關售票消息待主辦單位公開。

▲▼ 樂團LUCY巡演來台。（圖／網銀國際影視提供）

▲LUCY巡演將於4月來台。（圖／網銀國際影視提供）

另一方面，樂團LUCY於2020年出道後海、內外人氣持續飆升，他們2025年將再次展開巡演《2025 LUCY CONCERT‘CHECK IN : TAIPEI’》，雖然鼓手兼主唱申光一因入伍服役將缺席，但其他3位成員承諾將補上弟弟的份，全力帶給台灣樂迷一場難忘的精彩演出。

▲LUCY演唱會票價公布。（圖／網銀國際影視提供）

▲LUCY演唱會票價公布。（圖／網銀國際影視提供）

LUCY預計在4月18日於Zepp New Taipei舉辦演唱會，3月15日早上11點於ibon售票系統開賣，票價分為4000元、3600元、3300元，更多詳情請鎖定WANIN Visual官方臉書。

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