《東宮》隱藏版結局提早曝光！　虐9年「作者開恩」看完網哭了

記者陳芊秀／綜合報導

陸劇《東宮》在兩岸持續熱播中，該劇改編自作家匪我思存的虐戀小說，悲劇的衝擊結局讓大批書粉淚推「超虐心。」隨著作品翻拍影像化威力加倍，男女主角渣中帶甜的互動，讓觀眾又愛又恨，近日作者更釋出另一個結局版本，讓網友大呼「看到哭了！」

▲《東宮》男女主角虐戀情深。（圖／翻攝自微博／電視劇東宮）

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【以下有小說結局雷，敬請斟酌閱讀】

匪我思存筆下故事大多悲劇收場，翻拍電視劇影響力更大，被封為「悲劇女王」，還被大陸粉絲喊「後媽」。她2010年發表《東宮》，描述西州九公主和豊朝太子的愛恨糾葛，甜中帶虐的結尾，讓書迷陷入情傷，9年後翻拍電視劇，找來新人陳星旭扮演腹黑「李承鄞」、彭小苒扮演公主「小楓」，高顏值組合，加上甜蜜曖昧的互動，神還原小說角色，大獲觀眾肯定，劇組一度釋出「雙結局」的可能性，不過事後製作公司澄清非雙結局，不過會給觀眾驚喜，令追劇粉絲相當期待。

▲《東宮》2010年出版，2019年首度翻拍電視劇。（圖／翻攝自臉書／春天出版）

《東宮》原著中，九公主小楓最後自刎，讓痛失摯愛的李承鄞後悔一生，加上電視版播畢後就是清明節，讓觀眾驚呼神巧合。匪我思存透露，原本要在清明節當天，曝光當年另一個版本的結局，因為感受到電視劇討論熱烈，便決定提前公開，原來李承鄞追到玉門關時，向小楓射出一箭，正因為箭法高超，一箭僅射穿心愛女人的頭髮，沒有致命，「小楓回了他一箭，李承鄞被射中了，人都忙著去救治他。小楓和阿渡就迎著陽光奔向無邊無際的大漠草原，回家去了。」

▲匪我思存《東宮》一虐9年，近日公開當年隱藏版結局。（圖／翻攝自微博／匪我思存）

匪我思存進一步說明，「其實李承鄞完全可以躲過那一箭，論箭法小楓比他差遠了，準頭力氣皆不及，之所以選擇被射中，渣歸渣，愛也是真愛，所以最後他還是決定放她走。」作者讓9年來《東宮》的死局出現轉機，破例讓女主角復活落幕，更讓書粉激動「謝謝！匪大是親媽」、「過節了過節了」、「哇的一聲哭出來」、「我的小公主終於回家了」、「所有的意難平已經被治癒了。」

▲匪我思存親解另一版結局「渣中有真愛」，讓網友大哭。（圖／翻攝自微博／匪我思存）

《東宮》在台灣Line TV播出中，觀看次數已經突破200萬。該劇一度瘋傳會有「雙結局」，不過劇組表示絕對尊重原作，但是也會給觀眾一個情感釋放的出口，透露會有「結局彩蛋」放在結局之後。

▲《東宮》電視版透露會準備「結局彩蛋」。（圖／翻攝自微博／電視劇東宮）

【匪我思存《東宮》隱藏版結局全文】

本來我是打算清明節的時候放出來治愈一下大家的，今天就提前告訴大家吧。當年的另外一個結局是，李承鄞到玉門關的時候裴照已經把小楓放走了。李承鄞追之不及，奪弓就向小楓射了一箭，他箭法很好，所以那枝箭穩穩的沒有傷到小楓，只是穿過了她的頭發。小楓回了他一箭，李承鄞被射中了，人都忙著去救治他。小楓和阿渡就迎著陽光奔向無邊無際的大漠草原，回家去了。

其實李承鄞完全可以躲過那一箭，論箭法小楓比他差遠了，準頭力氣皆不及，之所以選擇被射中，渣歸渣，愛也是真愛，所以最後他還是決定放她走。

