Ella傳授「撩妹術」！張軒睿出動「土味情話」Selina反應好尷尬

記者林彥君／台北報導



26歲的張軒睿今（15日）出席水楊酸產品記者會，張軒睿近期和37歲的Selina在實境秀《女兒們的戀愛》中甜蜜「撒糖」，融化觀眾。張軒睿透露曾交往大4歲的女友，現在可以接受和40歲的女方交往，笑說：「比自己年紀小反而會擔心，因為自己不是個有智慧的人。」

▲張軒睿示範撩妹術。（圖／記者林彥君攝）

張軒睿說在節目中都是真實反應，在相處時發現Selina很放得開，沒有包袱地扮醜，他也提到Selina是自己心儀的類型，大方表示，不排斥之後和Selina「有可能。」但張軒睿強調「現在沒有人陪」，昨天的白色情人節，自己待在家玩電動度過。

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▲張軒睿模仿Selina的表情。（圖／記者林彥君攝）

張軒睿透露，Ella最近有教他幾個「撩妹術」，舉例像是翻找口袋找東西，之後在女方面前用手指比出愛心手勢，張軒睿自信的說：「真的很有用耶！一般人看到會傻眼，但我覺得還不錯。」他試過用這招「對付」Selina，但Selina當下面無表情，張軒睿尷尬說：「可能我還要再練。」

▲張軒睿。（圖／記者林彥君攝）

張軒睿還會講一些「土味情話」，他不好意思的說：「很老套！木做的叫木門，鐵做的叫鐵門，那幸福做的呢？」現場有人回答「我們」，張軒睿俏皮的閉眼說：「對！傻眼，好啦！不要獻醜了。」有人接著問張軒睿，有沒有貼心的「下麵」給之前的女友吃過？張軒睿害羞說：「幹嘛啦！我是煮水餃。」