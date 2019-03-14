贈票／王力宏專屬情人節禮物　送你看巡迴演唱會！

App小組／活動報導

龍的傳人回來啦！今年白色情人節，王力宏要送出專屬於你的情人節禮物，現在只要下載《ETtoday星光雲App》，限量3名幸運兒可獲得『王力宏《龍的傳人2060》世界巡迴演唱會』門票兩張，2019年最棒的情人節禮物，6月9日在台北小巨蛋王力宏與你不見不散，女孩們還不快來報名參加！

穿越時空，一個來自未來的「龍的傳人」，兩千多個日子的等待，只為了這一天的到來。他的演唱會不僅是演唱會，更是一場結合炫目舞台燈光效果、超科技場景視覺展現，在這場演唱會中大膽融入「巴哈姆特」的霸氣搖滾、真摯動人的經典情歌、華人嘻哈Chinked-Out、暢快釋放潮流EDM元素，展現至今華人音樂仍少見的獨特風格，就讓我們一起跟著王力宏的歌聲沉浸其中。

►點我抽專屬情人節禮物！看王力宏《龍的傳人2060》世界巡迴演唱會



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▲王力宏《龍的傳人2060》世界巡迴演唱會，好評不斷，6/9最終加演。（圖／寬寬整合行銷提供）



王力宏，對音樂的熱愛與目標從未改變，他的演唱會不僅是演唱會，更是一場結合炫目舞台燈光效果、超科技場景視覺展現，在這場演唱會中大膽融入「巴哈姆特」的霸氣搖滾、真摯動人的經典情歌、華人嘻哈Chinked-Out、暢快釋放潮流EDM元素，展現至今華人音樂仍少見的獨特風格！

金牌製作團隊共同打造絢麗舞台視覺效果，東西融合基調再造狂潮，絕對超乎想像的震撼呈現，王力宏《龍的傳人2060》世界巡迴演唱會，即將引爆台北小巨蛋。

王力宏《龍的傳人2060》世界巡迴演唱會資訊介紹

演出地點：台北小巨蛋

演出日期：2019年06月08、09日(贈票場次為6/9場次)

演出時間：晚間19:30

【活動方式】

◎步驟1：下載《ETtoday星光雲》App （點我下載）。



◎步驟2：

開啟《ETtoday星光雲》App，點選左上角摺疊選單入口（三條橫線），即可展開側欄；立馬點選「白色情人節送你 王力宏演唱會門票」，填留資料，馬上行動！

◎步驟3：請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

▲▼王力宏《龍的傳人2060》世界巡迴演唱會，即將引爆台北小巨蛋！（圖／寬寬整合行銷提供）



【贈票活動資訊】

◎活動時間：3月14日至3月18日1800止。

◎得獎獎項：《王力宏《龍的傳人2060》世界巡迴演唱會》門票2張。

一人限抽一組〈以手機號碼為準〉。

◎活動方式：活動小組隨機抽出中獎者3名。

◎兌領方式：於活動結束後將電話通知中獎者，活動現場領或者寄送票券給得獎者，依網友報名資訊中所填寫的地址寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~

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