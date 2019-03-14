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日劇《3年A班》為何爆紅？　追劇的你一定要知道的4件事

偉士牌電視筆記 偉士牌電視筆記

胃口很好的電視迷。從小跟在阿嬤身邊看電視，養成了熱愛看電視的習慣，樂於..

▲《3年A班》首播，老師引爆炸彈綁架學生。（圖／翻攝自日網／NTV）

▲《3年A班》爆紅，最讓業界驚艷的是，追劇的都是年輕人。（圖／翻攝自日網／NTV）

文／偉士牌電視筆記

日劇《3年A班－從此刻起，大家都是我的人質－》完結篇收視率15.4%，榮登2019年新一代神劇……What？就這樣？你（妳）寧可就知道這幾個資訊，就開動這部日劇嗎？其實這部戲在日本爆紅，被業界視為難得一見的奇蹟，更到了全國轟動得程度，身為一個死忠多年的日劇迷，見到愛劇高收視作結，內心倍感安慰，不過，如果你（妳）只感覺到這部戲「聽說收視很高」、「聽說很好看」等等，打算找一天黃道吉日要開追，那麼，追劇前，請務必知道以下4件事，Let's think！

※其實日本人星期天晚上不看電視

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《3年A班》被擺在每周日晚間10:30分播出，這個時段是NTV（日本電視台）自2015年起開闢的時段。在台灣，周日晚上可是偶像劇的黃金時段，大家習慣9:30開始追劇到12:00。但是在日本，周日晚上大家普遍不看電視劇，因為周一8、9點就要搭電車上班、上課，所以寧願早早休息睡覺。

NTV的日曜劇場，每一檔戲收視率除了首集會好一點（破10%），其他都是個位數，有8%已經算是及格以上，但是《3年A班》從首集10.2%，到完結篇15.4%，除了中間一集受到傑尼斯「ARASHI」宣布休團影響，收視率降到9.3%，接下來就一路狂飆，打破該時段長期不被看好的印象。

※年輕人不追日劇，遠離電視很久了

日本年輕人對電視更是漸行漸遠，少年少女用手機看劇，滑手機追的是YouTuber的影片，追電視劇的人已經變少，就算有討論度也未必有收視率。《3年A班》又破了例，年輕人打開電視追劇，還用手機截圖上傳，透過SNS分享心得，這是近年最難得的風景。

高齡84歲的倉本聰在2017年寫了《安寧之鄉》，瞄準6、70歲以上的銀髮族，午間播出收視率不輸晚間的黃金時段，寫下了業界神話。《3年A班》則是喚活了影視圈早已放棄的年輕族群，特別吸引高中生、大學生，有人認為前一檔《我是大哥大》培養了年輕人關注日曜劇場，《3A》不是喜劇片，取勝的點還是老師的台詞，「你們都是人渣」、「明白痛到流血的感覺嗎」、「你躲在後面用一句話逼人去死」，句句直搗年輕觀眾的心。

※正視日本社會的冷漠

《3年A班》針對的不只是台媒提到的網路霸凌，編劇也提到了日本社會的冷漠氛圍。當你是觀光客時，或許只看到日本服務周到的一面，但是在當地生活，有些冷漠讓人覺得刺骨。比如天天搭電車通勤的日常，某天車停了下來，廣播告知有人臥軌自殺，車門敞開，乘客無人下車，安靜地低頭滑手機，等待時間過去（處理大體）後，車子再度運行，車上的人面無表情，宛若只是車輛臨時故障一樣，就是這樣習以為常的氣氛，令人覺得無奈、無力。

日本近年時常發生無差別殺人事件，有人一時衝動便開殺戒人，有人不知痛的滋味，把痛苦施加在毫不相干的他人身上。《3年A班》認真批評了這冷漠的世界，或許看在打滾多年的社會人來說，很清楚再多的痛譙，世界也不會因此改變，但這部戲像是丟了一顆小石頭，在年輕孩子的心湖引起了小小波紋，戲劇的影響力那怕只有一點點，都寫下了時代的意義。

※編劇武藤將吾14年前寫過《電車男》

▲▼電車男。（圖／翻攝自日網）

▲《3年A班》編劇是武藤將吾，14年前寫了《電車男》，描述論壇網友助攻宅男追到心儀女孩的故事。（圖／翻攝自日網）

《3年A班》的編劇武藤將吾，2005年寫下第一部日劇《電車男》，那是改編自論壇2ch的真人真事，描述論壇上的網友，雖然現實世界中彼此不相識，卻共同幫助一個御宅族成功追到愛馬仕小姐。他14年前寫了一個網友力量追到愛的故事，14年後寫了《3年A班》，描述的是網路言論殺人的慘境，言語霸凌讓網路從溝通的橋樑，變成大型屠殺的血池。

《3年A班》突破了業界多年來的不可能，吸引了年輕人回歸看電視追劇，觀眾為了周日追劇破例晚睡，說教劇情明明對年輕人來說無比刺耳，這次大家卻願意聽進去。這部戲締造了收視新紀錄，完成了階段性的使命，雖然不知道上述的4件事也可以追劇，但，由衷地希望看完以上4點的你（妳），對這部戲有更多的認識。

那麼現在起，你（妳）可以打開這部戲了！開始上課吧！

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