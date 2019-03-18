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【影評】《驚奇隊長》　除了隊長，其他都好看

圖文／鏡週刊

沒有驚奇，但也不會空虛。貓咪和配角是最大亮點。要補完漫威宇宙仍不能不看。

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《驚奇隊長》是第一部漫威獨立女性英雄電影，但影后布麗拉森與超級英雄電影格格不入的氣質讓人在上映前毫無期待。看完電影，驚奇隊長的魅力，果然與神力女超人相差甚遠。但在主角缺乏氣勢與吸引力的情況下，電影仍給出了滿足感。

原是空軍飛行員的卡蘿丹佛斯失去了記憶，她受菁英的克里人指導，加入星際部隊對抗可隨意變換外型的史克魯人的侵略，在任務中意外來到C-53星球（地球），和神盾局長尼克福瑞聯手尋找下落不明的羅森博士，關於自己的身世之謎也逐漸揭開。

電影由《我的左派老師》導演雙人組安娜波頓和雷恩弗來克執導，他們讓本片有不同於其他超級英雄電影的人文和小品氣息，規模較小，但情節起伏有致。例如數個驟然翻盤的逆轉，可惜侷限於2小時講不完而頗多缺角。

《驚奇隊長》電影海報。

入侵意識去組裝回憶、因為有易形者需不斷確認對方真正身分等戲很有意思，再加上驚奇隊長的失憶，帶出了本片的「信任」母題，也賦予了本片關鍵的人性厚度。但電影沒能為驚奇隊長重建周延豐滿的背景，讓這個能力超強的角色略顯虛胖，要倡議「女性自覺與成長」亦無說服力。

人物互動幽默，打鬥戲雖少但都滿過癮的，視覺中規中矩，接上復仇者聯盟的方式頗有巧思，2個彩蛋也都不錯。

裘德洛、班曼德森、甚至戲分有限的安奈特班寧都充滿存在感，神盾局長山繆傑克森的耍寶和克拉克葛雷格的考森探員喚起漫威宇宙的歸屬感，唯一無奈的是，飾演驚奇隊長的布麗拉森的演技儘管沒什麼好挑剔，卻始終讓人興奮不起來。

81分
  • 導演：安娜波頓、雷恩弗來克
  • 演員：布麗拉森、陳嘉瑪、裘德洛
  • 片長： 124分鐘
  • 級別：保護級
  • 上映日期： 3月6日
  • 90分以上：神作！一定要膜拜
  • 80～89分：佳作！不看就沒話題了
  • 70～79分：普作！錢很多就看看吧
  • 60～69分：爛作！避之大吉
  • 60分以下：糞作！看完要洗眼睛


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