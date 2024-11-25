小S準時慶生二女兒Lily！　「母女同框露香肩」鎖骨全看光

記者王靖淳／綜合報導

女星小S（徐熙娣）的二女兒許韶恩（Lily），憑著清新脫俗的外型，圈粉不少人，昨（24）日是她17歲的生日，小S在社群發文秀出一系列母女大露香肩、鎖骨的合照，甜蜜祝福女兒生日快樂，貼文曝光後，立即湧入大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言寫下祝福。

▲小S替Lily慶生。（圖／翻攝自Instagram／elephantdee）

小S在文中寫下對女兒Lily的生日感言，滿懷深情地感謝女兒陪伴自己一路成長，「我親愛的Lily 17歲了~謝謝妳當我女兒。」字裡行間充滿對女兒的愛意與感激，更展現出身為母親的溫柔與驕傲。小S不僅表達對Lily的祝福，也幽默地補上一句：「媽媽今天真的很漂亮。」讓粉絲感受到她一貫的風趣與自信。

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▲小S分享與Lily的合照。（圖／翻攝自Instagram／elephantdee）

此外，透過小S分享的母女合照可見到，她身穿一件黑色一字領上衣，露出鎖骨線條，下身再搭配淺色破洞牛仔褲。Lily則手捧著一束以白色與綠色為主的鮮花，花束上插著一張寫有「To Lily」的卡片。她的長髮自然垂落，臉上帶著靦腆又甜美的笑容。桌上擺著一個生日蛋糕，裝飾著草莓與「Happy Birthday」字樣的小旗幟。母女倆肩靠肩站在一起，氣氛親密，畫面充滿溫馨與幸福感。

▲小S發文感性告白Lily。（圖／翻攝自Instagram／elephantdee）