吳婉君自備「味全龍總冠軍彩帶」看台日戰　慶祝奪冠嗨到出意外！

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《愛的榮耀》女主角吳婉君，身為棒球的超級粉絲，因昨（24）日台灣奪下世界棒球12強冠軍後，心情激動不已。今（25）日她特別請《愛的榮耀》劇組喝飲料，一同慶祝台灣的勝利。

▲吳婉君慶祝中華隊奪冠軍，送飲料請棚內大家喝。（圖／民視提供）

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吳婉君表示「昨天一大早六點的通告，一直拍到下午五點收工，我回到家後第一件事就是打開電視，為台灣隊加油。看到最後一刻奪勝，真的太感動了！」為了慶祝這場勝利，她還特別準備了去年味全龍總冠軍的彩帶，沒想到在歡慶的過程中，彩帶卻不小心掉進了守宮的喝水盤裡，讓現場變成「血染」的趣味畫面。

▲吳婉君在家觀看台日大戰。（圖／民視提供）



對此，吳婉君笑說「雖然有點小意外，但這也象徵著我們台灣的球員，為了這場勝利付出了多少努力。」她呼籲大家「除了在電視機前為球隊加油，也應該要實際行動，多多到球場為選手們加油，給他們最大的支持！」甚至不只球員還有藝文活動，買票進劇場進戲院，都是很好的支持。

▲吳婉君慶祝中華隊奪冠軍，送飲料請棚內大家喝。（圖／民視提供）

《愛的榮耀》劇組也一同分享了看球的喜悅，演員大家也在休息室迎接勝利，透過這次的賽事，看到了台灣人的熱情與團結，也更珍惜現在的生活。