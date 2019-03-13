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《極限挑戰5》爆大換血！　「固定班底只剩2人」加入《跑男》成員

記者李湘文／綜合報導

大陸綜藝節目《極限挑戰》從2015年開播，至今已經播出整整4季，目前正在積極籌備第5季錄製，未料突然傳出班底換血消息。陸網爆料，原本6位固定主持人中，將會有4人轉變成嘉賓身分，補進來的成員則可能有參加過《跑男》的迪麗熱巴，調整幅度之大，令忠實觀眾吃驚。

▲《極限挑戰5》被爆大換血。（圖／翻攝自微博）

▲《極限挑戰》6人班底被爆將大幅調整。（圖／翻攝自微博）

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《極限挑戰》從第1季播到第4季，一直維持相同的6人班底，包括孫紅雷、黃磊、黃渤、王迅、羅志祥、張藝興，一路培養出深厚的兄弟情誼，也成為節目最大的看點之一。未料，陸網最近爆出消息，透露第5季的招商方案已曝光，6人中只剩羅志祥、張藝興會繼續常駐，其他4人都改以嘉賓身分參加，空缺則邀岳云鵬、迪麗熱巴替補。

▲《極限挑戰5》被爆大換血。（圖／翻攝自微博／岳云鵬、Dear-迪麗熱巴）

▲陸網爆料《極限挑戰5》將補入岳云鵬、迪麗熱巴。（圖／翻攝自微博／岳云鵬、Dear-迪麗熱巴）

消息爆出後，不少觀眾驚訝大呼「真的假的！我不接受」、「忽然很慌」、「希望男人幫不換」，但因為《極限挑戰》官方尚未證實，也有許多粉絲強調「只等官宣」。雖然第5季詳細內容尚未公布，不過羅志祥13日錄製《娛樂百分百》已搶先預告，表示16日就要開始拍攝《極限挑戰》，引發期待。

▲《極限挑戰5》被爆大換血。（圖／翻攝自微博／東方衛視極限挑戰）

▲《極限挑戰5》即將開拍，但網傳6位主持人中只剩下張藝興、羅志祥將繼續常駐。（圖／翻攝自微博／東方衛視極限挑戰）

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