巨石強森再度站上WWE擂台　重現密技「出拳痛毆對手」

記者洪文／綜合報導

巨石強森（Dwayne Johnson）擔任製片兼演出新片《我和我的摔角家庭》（Fighting with My Family）根據WWE（世界摔角娛樂）超級巨星佩姬不可思議的真實故事改編，英國女星弗洛倫斯佩悠（Florence Pugh）演出主角本尊，更親自前往WWE魔鬼訓練營接受長期的嚴格體能訓練。

▲《我和我的摔角家庭》劇照。（圖／UIP提供，以下同）



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《我和我的摔角家庭》是個關於一名劣勢者，既搞笑又真實又激勵人心的故事，結合了製片兼演員巨石強森，以及導演兼編劇、演員史蒂芬默錢特獨特的才華，讚頌一名年輕女子的天賦、野心和鍥而不捨的精神，並且描述她是如何克服各種難關，最後終於登上職業摔角界的巔峰。

編導史蒂芬默錢特說：「弗洛倫斯為了拍這部電影展開嚴格的體能訓練，並且馬上就抓住佩姬內心力量的精髓、她的幽默感以及她的細膩情感。那時候我們就很肯定她可以化身為一個來自佩姬生長的英國諾威治小鎮的女孩。」

弗洛倫斯佩悠在WWE位於美國佛州奧蘭多市的NXT魔鬼訓練營接受長期的嚴格體能訓練，這一開始讓這名年輕女演員感到有點擔憂，她承認說：「我知道該如何詮釋佩姬的感情歷程，但是我壓根就不會摔角。」

當弗洛倫斯佩悠開始和職業摔角手和特技演員一起接受訓練之後，她的擔憂很快就風消雲散，「他們做的每一個動作都非常精準，我在證明我能做到一個特定的動作之前，他們絕對不會讓我上場表演。」她又補充說：「我學過舞蹈也有很大的幫助。」她和飾演佩姬哥哥柴克的傑克洛登一起接受魔鬼訓練之後，都變成躍躍欲試的摔角手。

編導史蒂芬默錢特說：「弗洛倫斯和傑克訓練了一段時間之後，都堅持要盡量在拍片期間，親自上場演出擂台上的高難度摔角動作。片中有一場比賽有一個難度很高的摔角動作『打樁技』，也就是你要假裝把你的對手倒栽蔥似地把他整個人頭下腳上地摔在地上。這個動作需要非常高超的摔角技巧才能完成。」

執行製片海朗賈西亞則補充說：「弗洛倫斯表演的摔角動作都非常凶猛剽悍，她在擂台上的精采表現也是有目共睹、令人難忘。她親自上陣演出片中許多特技動作，她也因此為自己感到非常驕傲。」

巨石強森本人也親自教了弗洛倫斯佩悠幾招，她說：「我在排練特技動作的期間見到巨石強森，他如同大家說的一樣，是個大好人，他甚至親自進入擂台教我們該怎麼出拳痛毆對手。那真是一次超現實的經驗，因為這種好運幾時才會再發生在我身上？我真的非常珍惜那一刻。」

《我和我的摔角家庭》敘述一名年輕女子佩姬和她哥哥柴克生長在一個家人之間感情超好的摔角家庭，當他們得到一次畢生難逢的機會，能夠參加WWE的選拔賽，他們都興奮到不行，但是只有佩姬獲得青睞，得以前往美國加入競爭激烈的魔鬼訓練營，於是她就必須離開位於英國的舒適圈，孤身一人進入一個殘酷無情的全新世界。佩姬登上摔角界巔峰的人生歷程逼迫她必須面對她深藏在內心的恐懼，並且為她的家人努力奮鬥，最後向全世界證明，她與眾不同的出身背景和直率的個性，正好就是讓她成為一名WWE摔角超級巨星的原因。