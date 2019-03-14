YG緊急賣了GD濟州咖啡廳？旗下藝人遲遲不發片有跡可循

文／艾利斯

12號，YG傳出賣掉去年大肆宣傳在「濟州神話世界」，由GD所參與設計的咖啡店與複合式餐飲YG REPUBLIQUE，當中包含三岔路肉舖（烤肉店）、K-PUB和3Birds（早午餐），因為去年雖然有著30億韓元的營業額，但是整體計算虧損15億韓元。而這也不是YG相關企業當中唯一一間，像是YG子公司YGPLUS，在去年度雖然有透過與NAVER合作的音樂平台VIBE進行營運調整而減少赤字，但還是虧損14億韓元，綜合其他零零總總的投資項目，總共損失100億韓元。

▲濟州神話世界園區內GD cafe傳出要被賣掉了。（圖／資料照）

3年前，寫了篇關於「老楊的副本事業線」（詳情請看下方延伸閱讀），當時在寫的時候其實就有發現到，YG家遲遲不發片隱約都是有跡可循，因為副業賠得兇，並且不斷擴增，而這些都還只是公司的營運。如果有面臨到問題，當時的解決方式是讓GD或太陽進行私人投資，不過這次面對勝利的退團，除了是YG上市後最大的跌幅，也是最大的危機。

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▲GD在YG開的三岔路肉舖留下簽名吸引粉絲。（圖／翻攝自IG／3geori_butchers）

目前能夠依靠的是旗下歌手與音源的經營，還有線上高爾夫事業成為主要的營收部門。即使如此，YG在2018年的營業利潤還是較2017年減少62.4%。



而面對勝利的退團，也表示過去BIGBANG活動年收入500億韓元的來源也就此面臨挑戰，但目前，更嚴峻的問題是YG的股價，在勝利宣布退團的一天內蒸發了1100億韓元（約市值的14%），更因此YG股票被限制賣空。

緊追在後的還有在2014年自LVMH集團旗下的私募部門L Capital Asia所獲得610億韓元的投資將在10月到期，如果在這之前股價沒有回升的話，股權上就會受到極大的影響，並且還要賠償複利利息也是筆可觀的數字。

▲老楊開了不少副業。（圖／翻攝自IG／3geori_butchers）



而在這一連串的事件當中，最倒楣的是韓國國民，因為韓國國民年金是YG娛樂的第四大股東，並且在去年持續在8月和12月加大持股比例到6%，所以在這風波兩天中就損失了100億韓元，也因此讓全體國民也成為了受害者。

延伸閱讀►放羊放到太平洋的野心版圖：老楊的副本事業線

本文由Wonderlab，艾利斯的追劇外一章授權提供

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