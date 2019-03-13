《超偶》第1屆要合體了！　張芸京預告「華麗名單」：我們一起重回舞台

記者李湘文／綜合報導

選秀節目《超級偶像》在2008年首播，7年期間一共播出7季，曾選出張芸京、艾成、朱俐靜等歌手，造成不少話題。隔了11年，張芸京13日驚喜宣布，第1屆「超偶幫」會在4月合體：「我們將一起重回這個舞台，希望你們一起與我們重溫這美好的一刻。」讓粉絲超興奮！

▲張芸京預告《超偶》第1屆將合體。（圖／翻攝自臉書／張芸京Jing Chang）

張芸京感性回憶：「2008那年，是我們人生燦爛的開始，當時不懂怎麼表演，甚至不懂怎麼唱歌，更是不懂怎麼當一個藝人。」然而一晃眼11年過去，「超偶幫」許多人都還在圈內，為了自己的夢想繼續努力，甚至4月初將要一起登台，再次站在同一個舞台上表演！

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▲第1屆「超偶幫」將在4月一起演出。（圖／翻攝自臉書／張芸京Jing Chang）

張芸京調侃超偶幫：「還真是一群打不死的……鬥士！」她PO出活動資訊，透露4月6日會跟黃文星、林宗興、江明娟、王允芃（王雅婷）參加同一場演出，等於第1屆「超偶幫」前5名齊聚一堂，陣容華麗。粉絲一看也激動「好懷念喔」、「終於看到超一又合體了」，感嘆這組合實在令人懷念。

▲張芸京1月也曾替林宗興宣傳發片。（圖／翻攝自臉書／張芸京Jing Chang）