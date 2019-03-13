YouTuber好賺嗎？黃大謙曝血淚史「時薪只有3元」

記者許逸群／台北報導

知名網紅黃大謙與阿翰日前參加節目《阮三个》錄影，大方分享成為成功影音創作者過程中的血淚史。阿翰坦言自己的影音創作之路算相當順遂，反觀黃大謙則在剛起步時相當艱辛，甚至體驗過「時薪3元」的窘境。

▲黃大謙與阿翰參加節目《阮三个》錄影。（圖／公視提供）

黃大謙其實在入行前就非常關注各國的YouTuber，因而從中發覺自己的興趣。是否有預期過現在的成功？他感性地說：「三年前還只是個普通的男孩，單純只是想拍影片帶來歡樂，從來沒有想過竟然可以受到大家的關注，讓自己站在這麼幕前的位置。」

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黃大謙坦言，一開始曾幻想或許可以靠影片廣告費賺錢，但第一支影片就花了十小時拍攝，觀看次數卻不如預期，「加上廣告費最後換算下來，時薪只有3元，其實覺得很傷心。」但說到讓他堅持下去的動力，是來自於粉絲的留言與鼓勵，直呼「觀眾就是我的全部」。

反觀，阿翰成為影音創作者之路似乎一帆風順，才剛開始拍攝影片就迅速獲得大量網友關注，但他也說，其實自己的壓力還是很大，「最大的困難在身處於強敵環伺的環境中，必須在這麼多優秀創作者的身邊，盡力想想自己的優點到底是甚麼。」

▲黃大謙與阿翰為節目拍搞笑宣傳影片，楊貴媚也卯足全力配合。（圖／公視提供）

兩人在住宿《阮三个》民宿期間發揮專業，提議拍攝搞笑宣傳影片要來打破經營民宿迷思。面對新生代網紅拍攝影片指導，楊貴媚被激發影后的鬥志，直接站上桌子熱舞，甚至導演喊卡也不會願意停止。楊貴媚笑說：「不能讓他們覺得線上的演員沒有GUTS！只好豁出去拚拚看！」