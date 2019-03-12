逼人喝酒應該列為圖謀性侵！　女星怒揭「富商逼酒1hr」不喝遭痛罵

▲葉璇怒揭被富商逼酒的內幕。（圖／翻攝自微博／葉璇）

記者陳芊秀／綜合報導

女星葉璇出身豪門，因演出港劇《雲海玉弓緣》、《衝上雲霄》走紅，最近則是非不斷，又爆出被富商強迫喝酒。她近日發文說出事件經過，並直言「逼人喝酒應該列為圖謀不軌性侵的一種！」

葉璇自曝被某商場董事長逼喝酒1小時，還聽到對方口出惡言，「客客氣氣說不喝酒，仍然繼續逼我喝，還開罵，但我仍然不喝，飯也不吃站起來就走了的？我是不是以後再也不能去逛這個商場了。」她直率舉動獲得網友力挺，同時也透露在座有位警察也滴酒不沾，還幫忙回懟對方，見到有人分享相同經驗時，激動說：「逼人喝酒應該列為圖謀不軌性侵的一種」、「寧可失業也不可失節，公平社會，一個人有什麼資格逼迫另一個人？」

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▲葉璇出席飯局時被某商場董事長逼喝酒，不喝還被罵。（圖／翻攝自微博／葉璇）

▲葉璇：「逼人喝酒應該列為圖謀不軌性侵的一種！」（圖／翻攝自微博／葉璇）

現年39歲的葉璇是「國際中華小姐」冠軍出道，曾跟霍建華、李東學等人傳出緋聞，時常語出驚人，轉戰大陸發展多年，一舉一動都是熱搜話題。她日前被網友催生小寶寶，沒想到突然回「早就生完了啊！」引爆生子話題，隨後經紀人出面否認「沒有這回事」，才讓事件平息。