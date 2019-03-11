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粉絲看不慣小麥膚色「修圖變超嫩白」　舒淇：你怎麼不去喜歡白人？

記者李湘文／綜合報導

藝人舒淇有著直爽的性格，平時就常吐槽好友、粉絲，往往引發其他人爆笑。她最近看到粉絲為自己修圖，原本小麥色的皮膚變得超白，便直接回應：「你怎麼不去粉一個白人呢？」一句話引爆網友熱議！

▲舒淇被粉絲修圖修白。（圖／翻攝自微博／BVLGARI寶格麗）

▲舒淇替時尚品牌拍攝美照。（圖／翻攝自微博／BVLGARI寶格麗）

舒淇受邀擔任時尚品牌代言人，在日前拍攝了一系列美美的宣傳照，吸引粉絲爭相存圖收藏。其中，有人看不慣宣傳照的色調，自己動手修圖，把舒淇小麥色的皮膚改得超嫩白，並PO文大呼：「色調調一調，我哭得好大聲。」

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▲舒淇被粉絲修圖修白。（圖／翻攝自微博）

▲粉絲動手幫舒淇修圖變白。（圖／翻攝自微博）

沒想到，舒淇本人也看到了這篇PO文，似乎是不滿意粉絲把自己修白，於是留言回應：「你怎麼不去粉（喜歡）一個白人呢？」短短一句話立刻引發注意，甚至成為熱搜榜第一的討論話題。

▲舒淇被粉絲修圖修白。（圖／翻攝自微博）

▲舒淇親自留言吐槽粉絲。（圖／翻攝自微博）

對於舒淇的留言，有些網友大呼認同「原圖色調這麼美，為什麼要調到白慘慘的」、「現在很多站姐都把圖修得白到反光，欣賞不來」；但也有人認為舒淇反應過激「個人審美問題而已」、「要是我光速脫粉轉黑」。

面對網友兩極反應，粉絲隨後出面幫忙緩頰，解釋舒淇本來就常跟粉絲互相吐槽。修圖粉絲也再度開玩笑發文：「我以為可以憑藉我的才華懟舒淇上熱搜，沒有想到因為被舒淇懟上熱搜了，有沒有搞錯！」並幽默表示要跟偶像索討精神損失費。

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