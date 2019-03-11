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星國女歌手3度暈眩送醫　出院隔天猝逝…享年48歲

記者傅家妤／綜合報導

新加坡女音樂人唐玉璇11日驚傳逝世，享年48歲，她在3天前3度感到暈眩，送醫後依舊找不出病因，沒想到隔天中午出院後，當晚她開始出現呼吸困難的情況，於10日凌晨在家中逝世，消息震驚眾人。她的死訊傳出後，新加坡總理李顯龍也在社群網站上表達悲痛之情。

▲▼唐玉璇。（圖／翻攝自Facebook／唐玉璇）

▲唐玉璇送醫隔天傳出逝世消息。（圖／翻攝自Facebook／閒雜人等）

據新加坡媒體報導，唐玉璇與2名好友組成「閒雜人等」組合到處演唱，進行街頭表演，成員之一受訪時指出，唐玉璇8日在街頭表演期間，突然暈眩，之後在成員的堅持下，將她送醫檢查，在醫院急診部門觀察一晚上之後，因找不出病因，出院回家休息。

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▲▼唐玉璇。（圖／翻攝自Facebook／唐玉璇）

▲唐玉璇送醫後留院觀察一天後，找不出病因，隔天中午隨即出院。（圖／翻攝自Facebook／閒雜人等）

唐玉璇9日也曾在「閒雜人等」的粉絲專頁上向粉絲報平安，稱自己三度暈眩送醫，住院一天後，依舊找不出病因，因此必須持續自我觀察，之後還與粉絲約好，要在下星期的活動上見面，沒想到10日就傳出在家中猝逝的消息，震驚眾人。

▲▼唐玉璇。（圖／翻攝自Facebook／閒雜人等）

▲唐玉璇與2名好友組成「閒雜人等」在街頭表演。（圖／翻攝自Facebook／閒雜人等）

「閒雜人等」在臉書上發聲明，稱將會為唐玉璇處理身後事，並公開喪禮地點與時間，讓粉絲得以送她最後一程。唐玉璇是新加坡知名音樂人，曾為許茹芸、鄭中基等人作詞作曲，同時也是一名聲樂老師。

▲▼唐玉璇。（圖／翻攝自Facebook／唐玉璇）

▲新加坡總理李顯龍（左2）也曾欣賞過唐玉璇的表演。（圖／翻攝自Facebook／李顯龍）

唐玉璇的逝世消息傳出後，新加坡總理李顯龍也在個人臉書上哀悼，稱過去曾欣賞對方的演出，認為唐玉璇是一名非常優秀的音樂人，雖然身體狀況不佳，但依舊堅持自己的音樂事業，「你們可能都看過她，雖然坐著輪椅，不過還是以亮麗的聲音獻唱。新加坡樂壇失去了一顆閃亮的星星。安息吧，玉璇。」

▲▼唐玉璇。（圖／翻攝自Facebook／唐玉璇）

▲新加坡總理發文。（圖／翻攝自Facebook／李顯龍）

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