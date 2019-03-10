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楊繡惠女粉示愛狂騷擾「為妳割腕」　封鎖不完火大：我忍很久了！

記者林彥君／台北報導

54歲的楊繡惠保養得宜，近期遇上瘋狂女粉絲不斷在臉書私訊她，讓她不堪其擾，楊繡惠今（10日）開直播，透露該位網友傳訊息跟她說，「我這麼愛妳，為了妳割腕。」讓楊繡惠非常害怕，已封鎖對方3、4次，對方又創新帳號找到她，「我真的嚇死。」

▲▼楊繡惠。（圖／翻攝自Facebook／楊繡惠）

▲楊繡惠保養得宜。（圖／翻攝自Facebook／楊繡惠）

楊繡惠並不認識對方，但對方不但透過臉書私訊，還找到楊繡惠的Line帳號，行為已經嚴重干擾到生活，讓她非常不舒服，楊繡惠不知道該如何是好，開直播向求救網友，楊繡惠現在已把對方的訊息截圖為證，考慮要去報警，「我忍很久了！」

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一向有話直說的楊繡惠認為，若是身邊朋友遇到，絕對會幫忙打抱不平，希望在直播中說出來，藉此警告對方，氣憤的說：「等我氣到瘋，我要公告所有內容。」

▲▼楊繡惠。（圖／翻攝自Facebook／楊繡惠）

▲楊繡惠開直播問網友意見。（圖／翻攝自Facebook／楊繡惠）

楊繡惠提到10年多前也遇過騷擾的經驗，當時楊繡惠在電台工作，開放聽眾Call in互動，有粉絲打電話問她：「要不要相X？」楊繡惠隨即掛電話，對方又打來，持續3個月，後來楊繡惠找到對方的住家，發現對方是30多歲的宅男，楊繡惠當下氣得想揍對方，但對方父母嚇傻下跪求饒。

楊繡惠希望分享過去經驗警惕，「如果再騷擾我，讓我忍無可忍，我會有辦法找到你。」說著說著，楊繡惠不改幽默，笑說：「對方是覬覦我的美，大錯特錯不要來，污辱我的美。」粉絲留言擔心她的安全，要她報警，楊繡惠表示已整理好證據，想請警方協助。

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