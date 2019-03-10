港姐老公「牽手黑甲女」…陪嫁閨蜜挨轟小三！　6年後「誣衊黑幕」曝光

▲港姐呂慧儀離婚，曾是陪嫁閨蜜的傅嘉莉發文爆料。（圖／翻攝自IG／呂慧儀、傅嘉莉）

記者陳芊秀／綜合報導

香港小姐呂慧儀9日深夜宣布離婚，和演員老公黃文迪結束7年婚姻，未來共同撫養兒子Anton（黃柏翹）。不過她在宣布離婚前，老公被民眾拍下公車激吻短髮妹，10日又爆案外案，被曾是陪嫁閨蜜的傅嘉莉曬照指控：「誣衊自己的朋友！」

離婚聲明發表前，黃文迪被目擊親吻短髮妹，接著被挖出2013年曬出和「塗黑指甲油」的女子牽手照，爆發出軌疑雲，外界更質疑黑甲女是傅嘉莉。他當時回應是一場誤會，不過女方被因此被質疑是小三。

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傅嘉莉10日曬出當年的牽手照，重話澄清「絕對不是我！」她表示當年出席活動會擦不同指甲油，不明白黃文迪曬牽手照，自己為何會被認為是照片中的人，且事後沒有被澄清，「令我配上『搭上朋友之夫』之衰名，大家可以試試理解我當中的感受。」

▲傅嘉莉怒控呂慧儀、黃文迪誣衊朋友，並說：「令我配上『搭上朋友之夫』之衰名。」（圖／翻攝自IG／呂慧儀、傅嘉莉）

大家是朋友，亦是做同一行的，明白做藝人的形象是非常重要，為何為了曝光率，為了見報，就可以偽造一張相片，說這長篇大論的感言，誣衊自己的朋友，做這無恥的事情。」傅嘉莉求大家不要轉發這對夫妻的消息給自己，最後相信努力會被看到，不用利用朋友。

傅嘉莉的發文引發另一場風波，有網友認為當年緋聞已經被正宮呂慧儀澄清，重提舊事的舉動，反遭批評「妳好噁心，小三」、「一定會有惡報」，也有人心疼她被冤枉多年，應該說清楚。

【傅嘉莉IG全文】

幾年前

我和舊模特兒公司

遇到很多不實嘅新聞

也不想多作回應

覺得清者自清，問心無愧

不希望越說越把事情發酵

但這兩天很多不同朋友

發給我呂慧儀同黃文迪的新聞

再次看到這張相片

心裏真的很嬲

我不想因為再顧及其他人嘅感受

要為自己澄清！

當年黃文迪上載的這張相片

相片搽上黑色指甲油

拖着黃文迪的手！

“絕對不是我”

做模特兒嘅時候

同經理人和其他模特兒成班朋友

經常工作後一起吃飯聊天

在他們的婚禮上我也幫忙做姊妹

和呂慧儀同黃文迪

都算是好朋友和同事

因當時我《衝上雲霄2》播出後

出席很多不同的活動

也喜歡用不同嘅造型

會搽唔同嘅指甲油

配襯唔同嘅衫

所以有幾個活動

我穿着黑色裙搽上黑色指甲油

新聞出街前一日

我就已經收到記者要求回應嘅電話

嗰陣時仲係黃文迪上載相片冇幾耐

當時我馬上打電話給經理人

大家第一個反應就是

這隻手不就是呂慧儀的手

這架車不就是他們黑色嘅七人車

為何他們兩夫婦

自己拖手

自己搽指甲油

自己在自己車上

自己影相

自己上載的相片

會聯繫到我身上

為何記者就馬上覺得這隻搽黑色指甲油的手是我

說我就是拖著黃文迪手的人

第二日見報

這單新聞大大被刊登

文中完全沒有替我澄清

只是不斷說我是疑似黑甲女

令我配上”搭上朋友之夫”之衰名

大家可以試試理解我當中嘅感受

大家是朋友

亦是做同一行的

明白做藝人嘅形象是非常重要

為何為了曝光率

為了見報

就可以偽造一張相片

說這長篇大論嘅感言

誣衊自己嘅朋友

做這無恥嘅事情

最後也想說

作為曾經嘅朋友

知道他們分開

也感到可惜

麻煩我的朋友不要再轉發他們的新聞給我

記者也不用再叫我回應他們的新聞

我相信

成功需苦幹

珍惜機會

努力學習

別人會看到的

不用利用朋友

亦不需靠這些

沒意義嘅新聞