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守護趙麗穎生子…馮紹峰醫院首現身！　「手抱嬰兒籃」升級最暖奶爸

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星馮紹峰和愛妻趙麗穎近日迎接第一個孩子誕生，9日被目擊獨自一人離開醫院的身影，這也是宣布喜訊後首度現身。他才離開醫院3小時就又開車返回，同時抱著嬰兒籃現身，展現奶爸架勢，令眾人好奇是不是快妻兒出院了。

▲▼馮紹峰現身醫院，手抱嬰兒籃。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲趙麗穎平安生下兒子，馮紹峰發表喜訊。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

據陸媒《新浪娛樂》報導，馮紹峰親自抱著嬰兒籃走出醫院，見到大批守候的媒體，直說：「謝謝大家，大家早點回去休息吧。」他從頭到腳都戴帽子、口罩不露全臉，整天在醫院來來去去奔波，抱著嬰兒籃的舉動，被推測趙麗穎、兒子可以出院了，也令粉絲相當期待。

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▲▼馮紹峰現身醫院，手抱嬰兒籃。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲馮紹峰現身醫院，來回奔波相當忙碌。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲▼馮紹峰現身醫院，手抱嬰兒籃。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲馮紹峰晚間又在醫院，手抱著嬰兒籃。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲▼馮紹峰現身醫院，手抱嬰兒籃。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲馮紹峰親自抱嬰兒籃，面對守候媒體直說：「謝謝大家。」（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

趙麗穎經過辛苦孕期，由老公馮紹峰8日發表已經平安生下一子的消息，為娛樂圈喜事再添一樁。她婚前多次被爆懷孕，日前也被傳預產期在3月初，面對各種傳言低調否認、不多做回應，如今生下寶寶，也受到部分網友質疑說謊，不過也有網友以「懷孕3個月不可說」、「明星也是人」、「大喜之日不要酸了」為她平反。

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