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P.O也有這一天！韓劇女神害羞點名「他是我理想型」

記者吳孟庭／綜合報導

南韓偶像團體Block B的成員P.O（本名表志勳표지훈）要出運了，竟然被韓劇女神點名是理想型！最近南韓一講述歷史文化之旅的綜藝節目，邀請到以《藍色生死戀》一夕成名的女演員文瑾瑩作客，沒想到親口說出對P.O有好感，讓粉絲大感意外。

▲P.O也有這一天！韓劇女神害羞點名「他是我理想型」。（圖／翻攝自P.O IG）

▲P.O近來人氣水漲船高。（圖／翻攝自P.O IG）

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文瑾瑩參加韓國綜藝節目《越線的傢伙們（선을 넘는 녀석들）》錄影，是一個邀請藝人與歷史學者一起造訪邊境相連的兩個國家，探討不同文化、歷史的節目，最近則是到濟州島播出朝鮮半島與日本的關係。

歷史老師薛民錫（因在《無限挑戰－偉大的遺產》為藝人上歷史課，以生動講解而聞名的老師）在聊到過去哪些歷史人物長得其實很帥氣的話題時，隨口問了文瑾瑩有沒有特別欣賞哪種類型，她回答「沒有特別耶，只要我看得順眼就好。」

▲P.O也有這一天！韓劇女神害羞點名「他是我理想型」。（圖／翻攝自MBC）

▲文瑾瑩害羞點名P.O「是我理想型」。（圖／翻攝自MBC）

旁邊的搞笑藝人柳炳宰馬上接話：李奈映當初也是這麼說，結果還不是嫁給元斌。文瑾瑩只好從實招來，「我選P.O，笑起來很好看，面對他人總是很熱情親切。」被問是否看過本人，她則羞澀說沒有，都是透過電視看到，最後被另外兩人逼著向鏡頭對P.O喊話，文瑾瑩含蓄回：我會永遠支持你。

P.O在2011年透過偶像團體Block B出道，去年在綜藝節目《新西遊記》、《大逃出》後才讓人們看到他搞笑、可愛的一面，從此廣告接不完，並在最近的韓劇《男朋友》演出朴寶劍弟弟，自然的演技也被讚譽有加。

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