謝佳見戀愛爆爭執　認「最終放手了」：爭回來不幸福！

記者盧薇淩／台北報導

以歌手出道，有「馬來西亞雙料視帝」美名的謝佳見，在甫上檔的戲劇《我是顧家男》中，飾演專情的婚紗禮服設計師顏博仁，除了參與演出，這次由他自己演唱插曲《最幸福的你》，繪戲裡戲外的悵然以及情意，唱著對愛的成全，用真誠守護來見證對方的幸福。而他也坦言曾經在愛情裡遇到「三人習題」，剛開始執著想要「爭」，後來依然選擇放手。

▲謝佳見坦言談感情時曾經很糾結。（圖／華研提供）



謝佳見睽違5年再唱歌，配唱過程中，用他獨特唱腔與渾厚磁性的嗓音，描繪戲裡戲外的悵然以及情意，唱著對愛的成全，用真誠守護來見證對方的幸福。情感豐沛的他，唱著唱著竟淚流不已，事後謝佳見說：「這種感覺真的很棒，這首歌根本是唱到心裡去！」

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問起現實生活中是否有「成全」的經驗？他坦言年輕時遇過，當時戀愛經驗不多，一開始有爭執，不斷問著「為什麼？」還約三個人一起出來聊，最後仍選擇祝福放手，「我覺得對方可能年紀比我大，比我成熟，他可以更容易去給她一些包容或者是愛吧！」年輕時完全不會處理這樣事情，謝佳見說，如果現在遇到，「我可能會比較灑脫、會成全、不會去爭，因為爭回來不會有幸福。」



再次進到錄音室配唱，謝佳見有了新的詮釋方式，以前唱歌必須喝酒幫助開嗓，這次配唱完全純喝水，希望像劇情中角色般乾淨男生去唱歌。以前唱歌沒有安全感會關燈，怕別人會看到我，這次錄音時只看到攝影機，所以可以安心開著燈，有自己的空間，舒舒服服唱歌。

▲謝佳見睽違5年再唱歌。（圖／華研提供）



熱愛唱歌的謝佳見也透露，沒工作時可以一周去KTV唱2至3次，有時跟朋友嗨唱超過16小時，從傍晚6、7點唱到早上10點，唱到聲音都啞了。今年農曆年回馬來西亞過年，除了找自己好朋友敘舊，也計畫在家中新建的健身房中，籌備增添KTV音響設備，設製成可以邊唱歌邊運動的複合式健身房。