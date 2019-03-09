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李鍾碩入伍第一天就爆享特權！　公司認「停車場簽兵役文件」是事實

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員李鍾碩8日以替代役身分正式入伍，怎料當天他先前往區廳事務所時在地下停車場簽署文件後即離去的這個動作，引發部分南韓民眾不滿，第一天就被陷入「享有藝人特權」的紛亂之中。

▲李鍾碩8日入伍。（圖／翻攝自李鍾碩IG）

▲李鍾碩8日入伍。（圖／翻攝自李鍾碩IG）

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李鍾碩8日入伍時，車輛先行駛到某區廳的地下停車場，一般來說他得下車到辦公室簽署文件，但當天卻是由工作人員將文件送到地下停車場給他簽名，因此被抗議「在停車場開始兵役生活」、「享有藝人特權」。

所屬經紀公司A-MAN Project也在第一時間做出回應：「今天（8日）入伍的李鍾碩在地下停車場申報（兵役）是事實，但李鍾碩實際上的服役單位並不是該區廳，而是管轄下的另一機關，會去該區廳只是去繳交服役單位需要的文件，由於現場有很多採訪人員和其他人，該文件也只需要簽名，因此是該區廳體諒我們、為了不造成紛亂的決定，現在已經完成簽名並前往服役單位了。」

▲▼李鍾碩低調入伍當兵！　「口罩遮臉」。（圖／翻攝自xportsnews）

▲李鍾碩8日入伍時相當低調。（圖／翻攝自xportsnews）

另外，李鍾碩入伍前最後一部戲《羅曼史是別冊附錄》目前也還在播出中，他在2月27日就已經完成所有戲份的拍攝，為了專心準備入伍事項3月7日也沒有參加戲劇的慶功宴，預計將在2021年1月2日退伍。

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