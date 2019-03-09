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張東晴飛澳洲鬆10天！「豪爽吃袋鼠肉」增肥一圈

記者林奕如／台北報導

34歲女星張東晴有「小Angelababy」稱號，在《金家好媳婦》飾演張海倫，打開知名度。殺青後趁年假空擋，到澳洲雪梨找朋友避寒兼放鬆，10天行程住在朋友家，不走觀光客模式，而是深入體驗當地的生活，幾乎每天都去逛超市：「各式各樣的食品都有，還有可食用的袋鼠肉，燃起我的烹飪魂！」

▲張東晴澳洲吃袋鼠肉。（圖／齊石提供）

▲張東晴澳洲吃袋鼠肉。（圖／齊石提供）

▲張東晴最愛逛澳洲超市 。（圖／齊石提供）

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澳洲的超市和台灣的非常不同，在超市裡可以依照烹調需求，隨心所欲的挑選食材，碰到奇形怪狀的蔬菜也會買，張東晴說：「受當地友人推薦，買了有八塊肌的那種袋鼠肉，他們說我才了解原來澳洲分兩種袋鼠，小隻的是國寶不能殺，大隻的在澳洲有合法獵人可以捕殺來食用，買回家後我用低溫烹調，嚐了一口，沒想到口感超硬！」

▲張東晴澳洲吃袋鼠肉。（圖／齊石提供）

▲張東晴澳洲吃袋鼠肉。（圖／齊石提供）

▲張東晴飛澳洲10天放鬆 。（圖／齊石提供）

張東晴印象最深刻，就是棲息在那邊的鳥禽類，像在魚市場那邊，只要人們吃掉落的蚌殻或是海鮮，馬上就會有一群鳥兒來搜刮，身形很大之外，叫聲也非常宏亮，她形容：「常常晚上有車子引擎聲一過，就會伴隨一群鳥的叫聲，聲音大到很像猴子在叫，一開始會以為外面發生什麼事。然後夜燈下偶爾會看到一個大黑影，問朋友之後才知道是蝙蝠，尺寸大到一個人的手臂張開那樣，真的是大開眼界。」

這次行程張東晴真的是大解放，沒有在忌口，稍微放縱一下，收假後便要努力運動「還債」，她說：「我是一個喜歡嘗試新鮮事物的人，看到不認識的食物就一定要嘗鮮，我也很珍惜看世界的機會，除了放鬆身心靈之外，還可以訓練自己的觀察力，運用在表演上是很棒的啓發。」

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張東晴, 金家好媳婦, 金家, 張海倫

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