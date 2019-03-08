Sandy自嘲長期受「五五身基因」困擾　老爸吳宗憲躺槍

記者林彥君／台北報導

吳姍儒（Sandy）今（8日）出席保養品記者會，活動主持人丹妮婊姐在互動時，搞笑以選擇題讓Sandy選擇，「158公分的木村拓哉，和188公分的志村健，妳會選哪個？」Sandy自嘲基因不好，「長期飽受五五身困擾，因此會選擇188公分的志村健。」讓爸爸吳宗憲躺著也中槍。

▲Sandy出席保養品活動 。（圖／記者湯興漢攝）

吳宗憲日前透露，有次錄影空檔，Sandy忍不住抱怨妹妹，之後想起家人緊密的互動，隔沒多久就跟憲哥說，「爸爸，我將來要跟你一樣，生4個小孩。」Sandy對此說：「對啊，因為我從小在人很多的家庭長大。」28歲的她想到昆凌25歲已是2個孩子媽「功成身退」，很羨慕這樣的生活。

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▲Sandy出席保養品活動 。（圖／記者湯興漢攝）

日前昆凌在西門經營3年多的咖啡廳宣布將在3月底歇業，傳出該地段租金不菲，Sandy在台北東區有開咖啡廳，她談到東區店面，Sandy透露現在東區地段的租金有降價，目前未因租金受影響，也未透露金額，笑說：「近幾年的東區，比陶喆的《沙灘》還要空無一人。」

▲吳姍儒Sandy出席怡麗絲爾美肌泡泡屋活動 。（圖／記者湯興漢攝）

吳宗憲日前宣布改當YouTuber，Sandy有聽說此事，「但是我不會Follow他，我不知道他要幹嘛，目標是什麼，他可能就好玩，跟大家一起湊熱鬧。」至於會不會加入爸爸、一起拍影片？Sandy哀嚎：「拜託不要！不要什麼事都要拉上我。」

▲吳姍儒Sandy出席怡麗絲爾美肌泡泡屋活動。（圖／記者湯興漢攝）