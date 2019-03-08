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利菁爆表姊的老師要她「躺床休息」　葉璦菱嚇傻：我真的不知道

記者林彥君／台北報導

利菁主持中天《麻辣天后傳》，今（8日）出席改版記者會，表姊葉璦菱擔任來賓，利菁說力邀葉璦菱好久，終於請來上節目。葉璦菱爆料，利菁外表精明能幹，但私下是傻大姐。利菁說剛出道時，媽媽要她到台北找葉璦菱，表姊介紹一位音樂老師給利菁，沒想到在上課時，利菁差點被侵犯。

▲▼《麻辣天后傳》改版記者會-葉璦菱,利菁。（圖／記者黃克翔攝）

▲《麻辣天后傳》改版記者會，葉璦菱和利菁。（圖／記者黃克翔攝）

利菁回憶，當時老師在鋼琴面前問她：「你累不累？」當時利菁僅10多歲，聽到時非常錯愕，不知道怎麼反應，該老師又問：「要不要躺一下？休息一下？」利菁不敢激怒對方，僅說「我要回家了。」趕緊逃離現場，利菁說事後一直不敢跟葉璦菱說，葉璦菱在記者會才得知，驚訝說：「我真的不知道！」

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▲▼《麻辣天后傳》改版記者會-利菁。（圖／記者黃克翔攝）

▲《麻辣天后傳》改版記者會，主持人利菁。（圖／記者黃克翔攝）

利菁透露，曾因為爸爸選舉時，邀請葉璦菱登台演出，對方經紀人竟開價20萬元，讓利菁的爸爸很不開心，事後兩家人有10多年沒來往。直到利菁和許效舜一起參演戲劇《好美麗診所》，許效舜得知利菁和葉璦菱的狀況後，當起和事佬，勸利菁說：「妳們是家人，一定要和好！」利菁才主動跟葉璦菱聯絡。

▲▼《麻辣天后傳》改版記者會-大根,成語蕎,葉璦菱,利菁,郝羿俊,黃旭,李懿。（圖／記者黃克翔攝）

▲《麻辣天后傳》改版記者會，大根、成語蕎、利菁、郝羿俊、黃旭和李懿。（圖／記者黃克翔攝）

現在利菁和葉璦菱每個月定期會聚餐，就連葉璦菱的兒子ØZI心情不好時，都會跑到利菁家「當避風港」，利菁也非常疼愛ØZI，曾花了10萬日幣，買一雙鞋送ØZI，不過利菁笑說：「事後有跟媽媽請款。」

▲▼《麻辣天后傳》改版記者會-葉璦菱,利菁。（圖／記者黃克翔攝）

▲《麻辣天后傳》改版記者會，葉璦菱和利菁。（圖／記者黃克翔攝）

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