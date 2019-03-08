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王心凌重回《天國的嫁衣》場景！完成「15年最大遺憾」

記者關韶文／台北報導

王心凌受時尚品牌MASHAMA邀請出席巴黎時裝周，把握工作空檔回到15年前拍攝偶像劇《天國的嫁衣》拍攝場景，再度舊地重遊，她透露當年最大的遺憾就是：「沒能好好的在左岸喝杯咖啡。」

《天國的嫁衣》當初拍攝時候前往巴黎取景，堪稱是偶像劇製作少見的大手筆，一開拍就引發話題，成功打造女主角陶艾青惹人憐愛的性格魅力。王心凌回憶，當時的拍攝行程非常趕，五天的拍攝工作飛行日佔去頭尾兩天，一下飛機就開始工作，巴黎的日照時間又長，從凌晨四點天亮到晚上九點才天黑，劇組連續趕工幾乎沒有休息的時間，導致她第一次去巴黎卻印象模糊。

▲▼王心凌。（圖／天晴音樂提供）

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▲▼王心凌受邀出席巴黎時裝周。（圖／天晴音樂提供）

▲▼王心凌。（圖／天晴音樂提供）

這次應品牌之邀前往巴黎時裝周，她特地和化妝師提前幾天抵達巴黎，就是為了彌補當年的遺憾，享受悠閒的法式風情，她笑說，「沒有任何計畫，悠閒的在左岸享受一杯咖啡，就是這次最重要的行程。」雖說沒有任何計畫，但她還是在短短幾天之內，以觀光客的姿態跑遍巴黎景點，巴黎鐵塔、莎士比亞書店、聖母院、羅浮宮都不放過。

▲▼王心凌。（圖／天晴音樂提供）

▲▼王心凌重回《天國的嫁衣》場景。（圖／天晴音樂提供）

▲▼王心凌。（圖／天晴音樂提供）

此外，出道滿16的王心凌，日前宣布將舉辦巡演，「王心凌CYNDILOVES2SING愛心凌2019巡迴演唱會」，回歸王心凌演藝生涯的初衷，一個單純愛唱歌的女孩，除了歷年經典作品之外，大獲好評的新專輯歌曲，也會巧妙的完整呈現，返台後投入密集開會前置，她表示，「每天都有好多新的想法冒出來，希望能夠一一實現，帶給歌迷驚喜和感動。」

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