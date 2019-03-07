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鹿晗熬夜「看曼聯逆轉」感動哭！　喜發表情包反挨罵「別黑我民國」

記者韓景樺／綜合報導

藝人鹿晗是大陸當紅的男偶像之一，擁有俊秀外貌和一雙迷人電眼，不只自己愛踢足球，更是出了名的足球狂粉。身為曼聯球迷的他，在今年2月時被任命為「曼聯紅魔使者」，當時粉絲還曾在評論區祝賀鹿晗「追星成功」，沒想到7日他以一張民國表情包祝賀曼聯逆轉勝的貼文，卻意外引發了網友的「討伐」。

▲鹿晗在微博使用了民國表情包，惹出部分網友不滿。（圖／翻攝自微博／鹿晗）

▲鹿晗因用了民國表情包而引發熱議（圖／翻攝自微博／鹿晗）

鹿晗先前受訪時才霸氣說過，「如果自己當初選擇踢足球，那現在可能在英超踢球」，一直都是眾所周知的足球迷。身為「曼聯紅魔使者」的他，也在7日清晨於微博興奮發文「有一種逆轉叫曼聯」，慶祝曼聯隊在歐冠拿下逆轉勝利。只不過，配圖使用的民國表情包因為被P上一口黃牙，顯得哭笑不得的模樣，卻也引發了網友的熱議。

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有網友就生氣表示「能不能不要黑我宋民國！！」、「姨母真的很生氣啊」，甚至說「民國也有很多發自內心的笑，請不要用小孩子的惡搞圖來表達開心謝謝」；但也有粉絲替鹿晗抱不平，認為他只是想用照片表達自己喜極而泣的心情，況且民國表情包覺得可愛的人都會用，「怎麼在你們眼裡就成黑圖啦！」，更直言這種「只許州官放火，不許百姓點燈」的行為很無聊。

▲藝人鹿晗在微博發文慶祝曼聯逆轉勝，卻因為使用了民國表情包而引發熱議。（圖／翻攝自微博／鹿晗）

▲▼鹿晗7日發文慶祝曼聯逆轉勝，卻因配圖讓部分網友不滿。（圖／翻攝自微博／鹿晗／新浪娛樂）

▲▼網友對鹿晗發文用民國表情包不滿。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

而將鹿晗送上微博熱搜的表情包主角，正是南韓演員宋一國的兒子宋民國，身為國民三胞胎「大韓民國萬歲」的老二，民國圓嘟嘟的臉蛋和古靈精怪的小表情，從過去出演綜藝節目《超人回來了》便圈粉無數。雖然2016年從節目「下車」，但爸爸宋一國經常會透過IG更新三人的近況，讓粉絲們也能見證三胞胎的成長，日前他在接受採訪時也透露，三胞胎已經到了上小學的年紀，未來在教育上希望能不給孩子們壓力，展現了好爸爸的一面。

▲▼民國是南韓國民三胞胎「大韓民國萬歲」中的老二，近年來暴風成長，已經有小大人的樣子了。（圖／翻攝自IG／宋一國）

▲▼宋民國在南韓國民三胞胎「大韓民國萬歲」中排行老二，近年來暴風成長，已經有小大人的樣子了。（圖／翻攝自IG／宋一國）

▲▼民國是南韓國民三胞胎「大韓民國萬歲」中的老二，近年來暴風成長，已經有小大人的樣子了。（圖／翻攝自IG／宋一國）

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鹿晗, 宋民國, 三胞胎民國

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